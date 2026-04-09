نقش مردم در عبور از بحران؛ تأکید فعالان سیاسی بر استمرار وحدت

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مرجان فرهمند: در پی آتش بس برخی از فعالان و چهرههای سیاسی استان خراسان رضوی از نقش نیروهای نظامی، واکنشهای مردمی و شرایط سیاسی پس از آتشبس سخن گفته و ارزیابیهایی از دستاوردها و چالشهای پیشروی کشور ارائه کردهاند.
در همین راستا، تعدادی از فعالان سیاسی و مسئولان تشکلهای سیاسی در خراسان رضوی دیدگاههای خود را درباره نتایج این تحولات، میزان موفقیت طرفها در دستیابی به اهدافشان و همچنین ضرورت هوشیاری در ادامه روند مذاکرات و شرایط پس از جنگ بیان کردهاند.
سیلی ایران حیثیت آمریکا را از بین برد
حمیدرضا ترقی، رئیس جبهه وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب در خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در میدان و خیابان مقابل آمریکا به پیروزی رسیده است، اظهار کرد: سیلی ایران به آمریکا موجب از بین رفتن هیبت این کشور در عرصه بینالمللی شد و در داخل نیز مردم با بلوغ سیاسی بالا، پروژههای دشمن برای ایجاد اغتشاش و جدایی از نظام را ناکام گذاشتند.
رئیس جبهه وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب در خراسان رضوی با اشاره به دو بعد «میدان» و «خیابان» افزود: آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاد نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه میدانی و هم در عرصه اجتماعی به موفقیتهای مهمی دست یافته است.
وی افزود: در میدان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از ارتش و سپاه توان نظامی خود را در مقابله با بزرگترین قدرت نظامی جهان به نمایش گذاشتند و ضربه و سیلی محکمی به آمریکا وارد کردند، بهگونهای که حیثیت و آبروی چند قرن حیات این کشور زیر سؤال رفت و هیبت و قدرتی که از خود در عرصه بینالمللی نشان میداد، کاملاً درهم شکست.
ترقی ادامه داد: آمریکاییها با استفاده از روشهای مختلف از جمله جنگ روانی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تلاش کردند با جمهوری اسلامی مقابله کنند، اما در همه این عرصهها شکست خوردند.
رئیس جبهه وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب در خراسان رضوی با اشاره به بعد «خیابان» و جنگ نرم تصریح کرد: دشمن تلاش گستردهای انجام داد تا مردم را از نظام جدا کند، آنان را در مقابل نظام قرار دهد و با تحریک عوامل ضدانقلاب و تجزیهطلب، زمینه اغتشاش و حتی جنگ داخلی را در کشور فراهم کند، اما این هدف با هوشیاری و بلوغ سیاسی مردم شکست خورد.
وی گفت: ضدانقلاب و تجزیهطلبان نهتنها به اهداف خود نرسیدند، بلکه تبعیت و بیعت بینظیر مردم با رهبری، که در طول ۴۷ سال گذشته نیز کمسابقه بوده، نشان داد که رابطه ملت با ولایت، رابطهای مستحکم و آسیبناپذیر است.
ترقی با تأکید بر افزایش سطح آگاهی جامعه افزود: امروز مردم حتی نسبت به موضوع مذاکره و سازش نیز حساس شدهاند و در محافل مختلف، این موضوع را محکوم کرده و آن را یک ضد ارزش تلقی میکنند. این سطح از رشد سیاسی و هوشیاری، شرایطی ویژه و تقریباً منحصر به فرد در جامعه ایجاد کرده است.
رئیس جبهه وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب در خراسان رضوی با اشاره به آتشبس اخیر اظهار کرد: اگرچه این آتشبس بهصورت موقت پذیرفته شده، اما مردم همچنان نگران هستند که مبادا مانند دفعات گذشته، آمریکا از این فرصت برای فریب جمهوری اسلامی و آمادهسازی خود جهت وارد کردن ضربهای دیگر استفاده کند.
وی تأکید کرد: در صورت کوچکترین تحرک نظامی یا نقض آتشبس، تکلیف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای برخورد شدید با آمریکا، منافع آن در منطقه و همچنین رژیم صهیونیستی کاملاً روشن خواهد بود.
ترقی ادامه داد: دستاوردهای حاصلشده اگرچه در ظاهر ممکن است محدود به نظر برسد، اما در واقع بسیار عظیم است و در صورت پذیرش شروط ایران، میتواند به یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران تبدیل شود؛ پیروزیای که حتی برای بسیاری از سیاستمداران جهان نیز باورپذیر نیست.
رئیس جبهه وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب در خراسان رضوی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تسلط بر این تنگه و امکان کنترل آن و حتی کسب درآمد از تردد کشتیها، از جمله موضوعات مهمی است که میتواند تأثیرات قابل توجهی در معادلات سیاسی جهان داشته باشد.
وی افزود: با تحقق این شرایط، ایران میتواند بهعنوان یکی از ابرقدرتهای جهان در کنار چین، روسیه و آمریکا مطرح شود و این مسئله فصل جدیدی در نظام بینالملل ایجاد خواهد کرد که هم به نفع جهان اسلام و هم به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ترقی در ادامه درباره احتمال نقض آتشبس گفت: با توجه به اینکه آمریکا تاکنون نشان داده پایبند به هیچیک از تعهدات خود نیست و بارها توافقات بینالمللی را نقض کرده، نمیتوان به وعدههای این کشور اعتماد کرد.
رئیس جبهه وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب در خراسان رضوی تصریح کرد: آمریکا یکی از بدعهدترین دولتها در عرصه بینالمللی است که نهتنها به توافقات پایبند نبوده، بلکه حتی ثباتی در مبانی فکری و رفتاری خود نیز ندارد و به هیچ معیار یا مصوبه بینالمللی پایبند نیست.
وی درباره تضمینهای لازم برای پایداری توافقات افزود: جمهوری اسلامی باید گلوگاههای فشار بر آمریکا را حفظ کند؛ از جمله تنگه هرمز و همچنین ابزارهایی مانند جلوگیری از صادرات نفت به کشورهای حامی آمریکا، تا در صورت نقض تعهدات، بتواند طرف مقابل را تحت فشار قرار دهد.
ترقی همچنین بر لزوم نظارت بینالمللی تأکید کرد و گفت: هرگونه توافق باید در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد و توسط قدرتهای بزرگ امضا شود تا در صورت نقض آن، امکان برخورد با آمریکا و به خطر انداختن منافع این کشور فراهم باشد.
رئیس جبهه وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب در خراسان رضوی بیان کرد: در غیر این صورت، هیچ تضمینی از سوی آمریکا قابل اتکا نیست و نمیتوان به صرف قول و وعده این کشور، به پایداری توافقات امیدوار بود.
مردم خیابانها را رها نکنند
محمد حسن ساقی، دبیر جبهه اعتدال شرق کشور و رئیس خانه احزاب خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط آتشبس اخیر، ضمن تأکید بر هوشیاری کامل مسئولان و مردم، اظهار کرد: هیچ تضمینی برای پایبندی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تعهدات وجود ندارد و احتمال فریب در روند مذاکرات جدی است.
دبیر جبهه اعتدال شرق کشور و رئیس خانه احزاب خراسان رضوی بیان کرد: خدا قوت میگویم و از مردم شریف کشورمان به خاطر انسجام و وحدت ملی و همراهی با دولت و حاکمیت تشکر ویژه دارم. مردم خیابانها را رها نکردند و باز هم تذکر میدهم نباید خیابانها را رها کنند.
وی افزود: در مرحله اول، آنچه به عنوان بندهای پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، مبنای توافق آتشبس قرار گرفته است. طبیعتاً هیچ جنگی تا ابد ادامه ندارد و باید روزی تعیین تکلیف شود. شرایطی که ایران در این توافق گذاشته، در ظاهر تقویت روحیه جبهه مقاومت است که در این جنگ ۴۰ روزه، آمریکا و صهیونیسم را به ذلت کشاندند.
ساقی ادامه داد: آمریکا با شکست مواجه شد و ترامپ آبروی خود و کشورش را که قدرت جهانی میدانستند از دست داد. آنها تصور میکردند ایران مانند ونزوئلاست و میتوانند به راحتی آن را جمع کنند، اما با حملات ناجوانمردانه به مدارس، منازل و دانشآموزان و حتی ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی، به جایی نرسیدند و با مقاومت و انسجام مردم شکست خوردند.
دبیر جبهه اعتدال شرق کشور و رئیس خانه احزاب خراسان رضوی با اشاره به شروط مطرحشده در مذاکرات گفت: امیدوارم ترامپ این شروط ۱۰ مادهای را بپذیرد. در بیانیه شام آمده که آمریکا مجبور به پذیرش این طرح شده، در حالی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و نمیتوان این را پیروزی عظیم دانست.
وی تأکید کرد: بارها در مذاکرات، ترامپ ما را فریب داده و حتی در حین مذاکره به کشورمان حمله کرده است. این موارد را نباید فراموش کنیم. بنابراین نمیتوان به این شروط صرفاً به عنوان یک توافق قطعی اعتماد کرد و احتمال دارد در میز مذاکره آنها منکر تعهدات شوند.
ساقی افزود: به نظر من احتمال دارد این دو هفته آتشبس فرصتی برای بازسازی و برنامهریزی مجدد دشمن باشد تا دوباره به ایران حمله کند. لذا مقامات کشور و هیئت مذاکرهکننده باید با هوشیاری کامل وارد مذاکرات شوند و به هیچ عنوان فریب دشمن را نخورند.
دبیر جبهه اعتدال شرق کشور و رئیس خانه احزاب خراسان رضوی درباره نقش فعالان سیاسی گفت: ما در یک جنگ تمامعیار قرار داریم. دشمنی که بیش از ۴۰ سال علیه نظام تهدید و تحریم کرده، اکنون به صورت عملی وارد جنگ شده است. وقتی دشمن صراحتاً میگوید میخواهد ایران را به عصر حجر برگرداند، آتشبس به معنای پایان جنگ یا رفع تحریمها نیست.
وی ادامه داد: در طرح ۱۰ مادهای، تنها آمریکا پاسخگوست و نامی از نتانیاهو برده نشده، که این موضوع جای تردید دارد. ممکن است در پشت صحنه مسائل دیگری در جریان باشد.
ساقی خاطرنشان کرد: وظیفه سیاسیون و احزاب روشنگری است. هرچند مردم آگاه هستند، اما با توجه به محدودیتهای ارتباطی، حضور در محلات و مساجد اهمیت زیادی دارد. ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه باید مردم را نسبت به شرایط آگاه کنند.
دبیر جبهه اعتدال شرق کشور و رئیس خانه احزاب خراسان رضوی بیان کرد: برخی افراد سادهلوح ممکن است تصور کنند این حملات به نفع مردم است، در حالی که هدف دشمن از بین بردن زیرساختهای کشور است؛ از صنایع پتروشیمی گرفته تا فولاد و سایر بخشهای حیاتی. اینها جنایات جنگی است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای منطقه گفت: باید از عراق، سوریه، افغانستان و یمن درس بگیریم. کشورهایی که با دخالت آمریکا دچار نابسامانی شدند و هنوز به وضعیت عادی بازنگشتهاند.
ساقی تأکید کرد: مردم باید هوشیار باشند، فریب آتشبس موقت را نخورند، حضور خود را حفظ کنند و نیروهای نظامی نیز آمادگی کامل داشته باشند.
آمریکا به هیچیک از اهداف خود در جنگ اخیر نرسید
جواد آرینمنش، فعال سیاسی و نایبرئیس اسبق کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر با مرور حوادث ۴۰ روز گذشته جنگ و اهداف اعلامی آمریکا و متحدانش، معتقد است که واشنگتن در هیچیک از این اهداف موفق نبوده و مقاومت مردم ایران موجب ناکامی آنها شده است.
فعال سیاسی و نایبرئیس اسبق کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در فضای پساجنگ، پرهیز جریانهای سیاسی از تسویهحسابهای داخلی و دامنزدن به شکافهای اجتماعی را ضرورتی مهم برای عبور از تبعات روحی، اقتصادی و سیاسی جنگ عنوان میکند.
وی با اشاره به وقایع ۴۰ روز گذشته جنگ اظهار کرد: آنچه که در این ۴۰ روز گذشته اتفاق افتاد و تجاوزی که از سوی آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی و متحدان خودش در اروپا و منطقه صورت داد، درصدد تحقق چهار هدف بود. این اهداف شامل از بین بردن توان هستهای جمهوری اسلامی ایران و به دست آوردن اورانیومهای غنیشده موجود در ایران، نابودی توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، از کار انداختن توان نیابتیها و نیروهای مقاومت منطقه اعم از ایران، عراق، حزبالله، حشدالشعبی و حوثیها بود. هدف نهایی آنها نیز ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی بود.
آرین منش افزود: آنچه که تا اینجا نتیجه داده، در اثر مقاومت مردم ایران، تقریباً هیچیک از این اهداف مورد نظر آمریکا و اسرائیل محقق نشده است. ترامپ در پایان دچار استیصال و درماندگی شده بود؛ از اینکه به خواستههای خودش دست پیدا نکرده و این خواستهها مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. علاوه بر ناکامی در اهداف، بسته شدن تنگه هرمز هم فشارهای اقتصادی و کمبود شدید انرژی را در دنیا رقم زد و نهایتاً ترامپ را دچار استیصال کرد. بنابراین به دنبال فرصتی برای تنفس، خروج از بحران و کاهش قیمت انرژی بود که بهنظر من فعلاً به این هدف رسیده؛ کاهش حدود ۲۰ دلاری قیمت نفت.
فعال سیاسی و نایبرئیس اسبق کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تحقق خواستههای جمهوری اسلامی در پیشنهاد دهبندی مطرحشده گفت: در مورد بسیاری از این موارد تردید دارم، چراکه برخی از این خواستهها اصلاً در اختیارات آمریکا نیست؛ مانند رفع تحریمهای سازمان ملل یا تصمیمات شورای حکام انرژی اتمی. اینها مواردی نیست که با آمریکا بتوان به توافق رسید.
وی تأکید کرد: تا همین مرحله از نظر من آمریکا نتوانسته به هیچیک از اهداف خودش برسد و جمهوری اسلامی توان مقابله با آمریکا، اسرائیل و قدرتهایی که از آنها حمایت میکردند را داشته؛ به نظر من یک موفقیت بزرگ حاصل شده است.
آرین منش در ادامه درباره ضرورت کاهش تنش و مدیریت فضای پساجنگ گفت: بالاخره هر جنگی آثاری نظامی، سیاسی، اقتصادی و روحی ـ روانی دارد و عبور از این بحران نیازمند تأمل و برنامهریزی است. یکی از توصیهها این است که گروهها، جریانها، جناحها، دولت و نهادهای نظامی بهدنبال تسویهحساب نباشند. اینکه در دوران جنگ چه کسی سکوت کرد، چه کسی موضع گرفت یا چه کسی حرف زد، میتواند بهانهای برای ایجاد شکاف و اختلاف میان مردم باشد و باید از آن پرهیز کرد. بنابراین سیاسیون، احزاب و نخبگان باید از دامنزدن به اختلافات سلیقهای، گروهی و سیاسی بهشدت پرهیز کنند.
