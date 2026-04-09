به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عبدالباسط نوری‌زاد در همایش بزرگ وحدت و بیعت اربعین شهید قائد امت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب اظهار کرد: شهادت، والاترین آرزوی اولیای الهی و بزرگان دین بوده و شهدا با نثار جان خود، مسیر عزت و سربلندی امت اسلامی را هموار کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه رهبری در هدایت جامعه افزود: تبعیت از رهبری و حرکت در مسیر ولایت، عامل اصلی حفظ انسجام و اقتدار کشور در برابر دشمنان است و ملت ایران این مسیر را با بصیرت ادامه می‌دهد.

امام جمعه اهل‌سنت گنبدکاووس با بیان اینکه دشمنان اسلام همواره در پی تضعیف وحدت مسلمانان هستند، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همدلی میان مذاهب اسلامی هستیم و این وحدت، سد محکمی در برابر توطئه‌های استکبار جهانی خواهد بود.

آخوند نوری‌زاد همچنین به پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و روحیه جهادی، در حوزه‌های علمی، نظامی و سیاسی به دستاوردهای قابل توجهی رسیده و این مسیر با قدرت ادامه دارد.

وی حضور مردم در صحنه‌های مختلف را نشانه‌ای از وفاداری به نظام دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره با ایثار و فداکاری، از ارزش‌های خود دفاع کرده و در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی کرده است.

امام جمعه اهل‌سنت گنبدکاووس تأکید کرد: با حفظ وحدت، تقویت ایمان و پایبندی به آموزه‌های دینی، می‌توان مسیر پیشرفت و تعالی کشور را هموارتر کرد و نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشت.