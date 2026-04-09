به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردمی دانشگاه آزاد اسلامی قاسمآباد با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: آمریکا با طرح موضوع آتشبس تلاش داشت ایران را در افکار عمومی جهان بهعنوان عامل ادامه جنگ معرفی کند، اما تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب این توطئه سیاسی را خنثی کرد و در نهایت آمریکا بهعنوان عامل بحران و طرف شکستخورده در عرصه بینالمللی شناخته شد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه چهل شبانهروز از شهادت مظلومانه رهبرشهید گذشته است، اظهار کرد: در حالی که در اربعین سیدالشهدا(ع) خانواده و یاران آن حضرت توانستند بر مزار عزیزان خود حاضر شوند و قبور آنان را زیارت کنند، در این حادثه مظلومانه بسیاری از پیکرها در شرایطی سخت و دردناک باقی ماندند و حتی برخی از آنها بهصورت کامل قابل شناسایی و دفن نبودند.
وی با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی منطقه، گفت: مسئله جنگ یک واقعیت قطعی است و با یک ترفند یا توطئه ساده پایان نمییابد؛ آمریکای جنایتکار تلاش کرد با یک طراحی سیاسی، ایران را بهعنوان عامل ادامه جنگ معرفی کند.
علم الهدی بیان کرد: در سطح بینالمللی فشار زیادی بر دولت آمریکا وارد شد که جنگی را آغاز کرده که میتواند به جنگی منطقهای و حتی جهانی تبدیل شود؛ به همین دلیل آنها تلاش کردند با طرح موضوع آتشبس، ایران را در موقعیتی قرار دهند که اگر مخالفت کند، بهعنوان جنگطلب معرفی شود.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه داد: حرکت حکیمانه مقام معظم رهبری این توطئه را خنثی کرد. از یک سو اجازه داده شد شورای عالی امنیت ملی اعلام کند که ایران آتشبس را میپذیرد و از سوی دیگر به رزمندگان هشدار داده شد که این آتشبس واقعی نیست و دشمن به آن پایبند نخواهد بود.
به گفته وی، پس از این اعلام، رژیم صهیونیستی به تحریک آمریکا برخی شروط را نپذیرفت و عملاً نشان داد که قصد توقف جنگ را ندارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در نتیجه، در مدت کوتاهی مشخص شد که ادعای آتشبس یک فریب سیاسی بوده است و با عملیاتهای رزمندگان ایرانی نیز آشکار شد که جنگ همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: نتیجه این روند آن شد که در افکار عمومی جهان، آمریکا بهعنوان طرف شکستخورده و عامل بحران شناخته شد و در مقابل، ایران بهعنوان طرف پیروز و حکیم معرفی شد؛ به این ترتیب هم پیروزی ایران ثبت شد و هم رسوایی آمریکا در مجامع سیاسی و اندیشکدههای جهانی آشکار گردید.
علم الهدی در ادامه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب مسیری را ترسیم کردهاند که مقصد نهایی آن زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) است؛ این مسیر، حرکت جامعه اسلامی به سمت آمادگی جهانی برای تحقق حاکمیت الهی است.
وی افزود: پیشرفتهای جمهوری اسلامی در مدت کوتاه گذشته باعث شده ایران در جهان بهعنوان یک قدرت اثرگذار شناخته شود و این روند همچنان در حال گسترش است.
علمالهدی با اشاره به برخی تحرکات مردمی در خارج از کشور گفت: در شرایطی که ایران در بسیاری از کشورها دستگاه تبلیغاتی یا فرهنگی رسمی ندارد، مشاهده میکنیم میلیونها نفر در کشورهای دیگر از جمله آمریکا به حمایت از ایران و مخالفت با سیاستهای دولت خود دست به اعتراض میزنند؛ رخدادی که نشان میدهد تحولات عمیقتری در افکار عمومی جهان در حال شکلگیری است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت گفت: جنگ تا زمانی که حقوق ملت ایران از قدرتهای استکباری گرفته نشود ادامه خواهد داشت و ملت ایران در این مسیر با هدایت مقام معظم رهبری حرکت میکند.
