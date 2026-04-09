به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه صمت ایران؛ رحمدل بامری ‌عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: در جلسات وبیناری کمیسیون کشاورزی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مقرر شد جریمه دیرکرد از تولیدکنندگانی که به علت وقوع جنگ تحمیلی رمضان نتوانسته‌اند تولید مناسب و کافی داشته باشند، اخذ نشود.

بامری افزود: همچنین تصمیماتی اتخاذ شد تا به تولیدکنندگانی که پیش از این تسهیلات دریافت کرده بودند، فرصت مجددی برای بازپرداخت داده شود.

وی اضافه کرد: در هفته آتی، در هر دو کمیسیون تصمیمات نهایی اتخاذ می‌شود تا این روند به‌صورت رسمی، عملیاتی و اجرایی شود.