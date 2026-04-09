شهادت دانش آموزان دبستان شجره طیبه میناب سند حقانیت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اربعین گرامیداشت چهلم شهدای دانشآموز و فرهنگی شهر زهوکی از توابع شهرستان میناب، با حضور صادق حسینزاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان، فرهنگیان، خانوادههای معظم شهدا و مردم منطقه برگزار شد.
در این مراسم، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت این دانشآموزان و فرهنگیان، گفت: این شهادتهای بزرگ و پرعظمت، برکات فراوانی برای کشور به همراه دارد و عظمت مقام شهید به اندازهای است که اولیای الهی نیز به آن غبطه میخورند.
وی با بیان اینکه مقام شهادت از برترین درجات نزد پروردگار است، افزود: شهیدان زندهاند و حیات آنان در مسیر الهی ادامه دارد؛ پرونده اعمالشان بسته نمیشود و امکان خطا از آنها سلب شده است. خداوند این درجه رفیع را به بندگان برگزیده خود عطا میکند.
معاون وزیر با اشاره به بزرگی حادثه اخیر گفت: شهادت این نوجوانان و فرهنگیان در مدرسه مینا، در شرایطی رقم خورد که عاملان آن از ستمگرترین و جنایتکارترین چهرههای عالم بودند و همین موضوع عظمت این شهدا را دوچندان میکند. این فرزندان اکنون در زمره لشکری قرار گرفتهاند که مسیر تاریخ را تغییر میدهد.
وی با یادآوری جایگاه ویژه خانوادههای شهدا تصریح کرد: خانوادههای معظم شهدا همواره مورد احترام نظام و رهبری بودهاند. رهبر معظم انقلاب در دیدارهای بسیار با خانوادههای شهدا، با تکریم از مقام آنان، حتی ورود به خانههای شهدا را بدون وضو انجام نمیدادند و این نشانه جایگاه معنوی منازل شهداست.
وی ادامه داد: محل شهادت دانشآموزان مدرسه میناب نقطهای است که به برکت خون این عزیزان تقدس یافته است؛ همانگونه که شلمچه محل اجابت دعاست، این مکان نیز به برکت حضور و شهادت این نوجوانان، از ارزش معنوی ویژهای برخوردار شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ملت ایران امروز به برکت خون شهدا در برابر جاهلیت مدرن ایستاده است، گفت: وظیفه ما این است که در مسیر این شهدا حرکت کنیم، خسته نشویم و مجاهدت در راه ارزشها را ادامه دهیم. شهدا همراه و مددکار ما هستند و دعای آنان گرهگشای زندگی مردم است.
وی در پایان با تأکید بر عظمت مجلس و جایگاه والای شهدای دانشآموز و فرهنگی شهر زهوکی، سلام و احترام وزیر آموزش و پرورش را به خانوادههای معظم شهدا و مردم منطقه ابلاغ کرد.
