بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از دبستان شجره طیبه میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خانمحمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان با حضور در دبستان شجره طیبه شهرستان میناب، از بخش‌های مختلف این مدرسه که در پی حمله رژیم صهیونی آمریکایی دچار آسیب شده بود بازدید کرد.

در این بازدید، خانمحمدی، حادثه رخ داده که منجر به شهادت تعدادی از دانش‌آموزان و فرهنگیان مدرسه شده بود را به شدت محکوم کرد.

وی با ابراز تأسف از این حادثه تلخ، گفت: مدارس باید امن‌ترین مکان برای تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین باشند و هرگونه تعرض به مراکز آموزشی اقدامی غیرانسانی و محکوم است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین بر آمادگی این سازمان برای بررسی وضعیت فضاهای آموزشی آسیب‌دیده و انجام اقدامات لازم برای بهسازی و بازسازی آن‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهرستان میناب، با خانواده شهدای فرهنگی و دانش‌آموز دبستان شجره طیبه دیدار کرد.



در این دیدار صمیمانه که با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان و شهرستان انجام شد، خانمحمدی با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان، مقاومت و استقامت این خانواده‌ها را ستود و گفت: ایثار و بزرگواری خانواده‌های شهدا سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و جامعه آموزشی است.



وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در فرهنگ ایثار و مقاومت، افزود: حفظ، ترویج و انتقال این فرهنگ وظیفه همه ماست و دستگاه تعلیم و تربیت در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارد.