به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده در این دیدار با گرامیداشت مقام والای خانوادههای شهدا، صبر و شجاعت آنها را ستود و گفت: این میزان از صبوری، ایستادگی و شجاعت در دل داغدارِ پدر و مادری که دو فرزند خود را از دست دادهاند، حقیقتاً شایسته تقدیر و احترام است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت زنده نگهداشتن یاد شهدای دانشآموز، اظهار داشت: این حادثه دلخراش دل همه ی انسان های آزاده را به درد آورد.
وی با اشاره به مسئولیت آموزش و پرورش در قبال نسل آینده گفت: ما وظیفه داریم یاد و نام این شهدا را در دل دانشآموزان دیگر زنده نگه داریم و با روشنگری، آگاهیبخشی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری، راه آنها را ادامه دهیم.
محمودزاده افزود: تعهد میدهیم که در مسیر تربیت نسل جدید، آموزههای ارزشمند شهدا را منتقل کنیم و یادگارهای آنان را با برنامههای فرهنگی و تربیتی در مدارس حفظ کنیم.
معاون وزیر در پایان ضمن ابلاغ سلام و پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش، از خانواده شهدا خواست برای مسئولان و مجموعه آموزش و پرورش دعا کنند تا در خدمت به فرزندان این مرز و بوم موفق باشند.
محمودزاده همچنین تأکید کرد: دیدار با خانوادههای شهدا، بخشی از وظیفه اخلاقی و سازمانی مجموعه آموزش و پرورش است و تلاش خواهد شد تا در حد توان از خانوادههای داغدار حمایتهای لازم صورت گیرد.
