رویانیان: خون شهدای «شجره طیبه» لرزه بر اندام دشمن انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان مشاور وزیر کشور عصر سه شنبه در آستانه چهلمین روز وقوع جنایت تروریستی در مدرسه «شجره طیبه» میناب با سفر به این شهرستان و حضور در منزل شهدای این حادثه با خانوادههای معظّم آنان دیدار و گفتگو کرد.
رویانیان در این دیدارها با تسلیت شهادت دانشآموزان و مظلومان این واقعه، به تبیین ابعاد معنوی و سیاسی این جنایت پرداخت و اظهار داشت: اگرچه داغ فقدان فرزندان این مرز و بوم بسیار سنگین و جانکاه است، اما عظمت و ایستادگی که بچههای میناب با خون خود آفریدند، لرزه بر اندام دشمنان مستکبر انداخته است.
وی افزود: امروز میناب فراتر از یک نقطه جغرافیایی در استان هرمزگان به نمادی از عزت ملی و سنگری مستحکم در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی مبدل شده است.
مشاور وزیر کشور در ادامه سخنان خود با تمجید از پیوند عمیق میان مردم این خطه و آرمانهای انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: این جریان خروشان بصیرت که امروز در جنوب کشور شاهد آن هستیم، امتداد خون امام شهید ما و شهدای والامقام دفاع مقدس است.
وی تأکید کرد: رزمندگان غیور و همکاران ما در نهادهای امنیتی با الگوگیری از همین روحیه جهادی مردم میناب، عهدی ناگسستنی بستهاند که تا ریشهکن شدن کامل فتنهها و نابودی دشمنان این خاک، لحظهای از پای ننشینند.
رویانیان در بخش دیگری از این بازدید، ضمن بررسی دغدغهها و مطالبات خانوادههای شهدا، بر ضرورت صیانت از این میراث معنوی تأکید کرد و گفت: یاد و خاطره این حماسه و مظلومیت دانشآموزان باید در متون آموزشی و رسانهای کشور ماندگار شود تا نسلهای آینده بدانند این امنیت به چه بهایی حاصل شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد:دشمنان بدانند که این جنایات نه تنها خللی در عزم ملت ایران ایجاد نمیکند، بلکه اراده ما را برای انتقام سخت و پیمودن مسیر عزت و استقلال مستحکمتر خواهد کرد.
