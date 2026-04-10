۳۹ دستگاه ماینر و یک دستگاه استارلینک در شهرستان جم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، ماموران انتظامی شهرستان جم طی یک عملیات پیچیده، موفق به شناسایی ۲ خانه مسکونی شدند که در آن ۳۹ دستگاه ماینر و یک دستگاه استارلینک به طور غیرقانونی نگهداری میشد. این تجهیزات که برای استخراج ارز دیجیتال استفاده میشدند، بهطور غیرمجاز و بدون رعایت ضوابط قانونی در خانهای مسکونی نصب شده بودند.
این دستگاهها در مدت زمان کوتاهی قادر به استخراج حجم زیادی از ارز دیجیتال بودهاند که بر اساس تخمینها، ارزش مالی این تجهیزات به حدود ۱۰ میلیارد ریال میرسد.
علاوه بر کشف این تجهیزات، سه نفر که در ارتباط با این فعالیت غیرقانونی بودند، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
این اقدام موفقیتآمیز پلیس در شهرستان جم، پیام روشنی به متخلفان در زمینه قاچاق و فعالیتهای غیرقانونی در عرصه ارزهای دیجیتال است و نشاندهنده عزم جدی نیروی انتظامی در برخورد با هرگونه تهدیدات اقتصادی و اجتماعی در استان بوشهر میباشد.
