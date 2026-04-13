دستگیری ۱۰ مجرم به علت داشتن تجهیزات استارلینک در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرازپور رئیس پلیس فتا استان قم با اعلام کشف و ضبط تجهیزات استارلینک اظهار کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به کشف چندین دستگاه استارلینک شده و ۱۰ نفر در این خصوص دستگیر شدند.

وی افزود: تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به عنوان کالای ضد امنیتی طبقه‌بندی شده و با دارندگان این دستگاه‌ها طبق قانون برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس فتای استان قم ضمن هشدار جدی در خصوص جرم بودن استفاده از اینترنت استارلینک در شرایط فعلی کشور، از شهروندان درخواست کرد: در صورت اطلاع از هرگونه گزارش یا خبری در این زمینه، با شماره ۱۱۰ تماس حاصل فرمایند.