به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کره جنوبی (یونهاب)، سئول گفته این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که گزارش‌های متناقضی از سوی ایالات متحده و ایران درباره وضعیت بازگشایی تنگه هرمز همچنان منتشر می‌شود.

تصمیم به اعزام این فرستاده در جریان تماس تلفنی میان «چو هیون»، وزیر امور خارجه کره جنوبی و «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران گرفته شده است..

بر اساس اعلام وزارت خارجه کره، از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) و بسته شدن این مسیر حیاتی دریایی توسط ایران، مجموعاً ۲۶ فروند کشتی مرتبط با شرکت‌های کره‌ای در تنگه هرمز گرفتار شده اند.