۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۲۴

کره جنوبی فرستاده ویژه به ایران اعزام می‌کند

کره جنوبی فرستاده ویژه به ایران اعزام می‌کند

وزارت امور خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور یک فرستاده ویژه به ایران اعزام خواهد کرد تا وضعیت خاورمیانه را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کره جنوبی (یونهاب)، سئول گفته این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که گزارش‌های متناقضی از سوی ایالات متحده و ایران درباره وضعیت بازگشایی تنگه هرمز همچنان منتشر می‌شود.

تصمیم به اعزام این فرستاده در جریان تماس تلفنی میان «چو هیون»، وزیر امور خارجه کره جنوبی و «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران گرفته شده است..

بر اساس اعلام وزارت خارجه کره، از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) و بسته شدن این مسیر حیاتی دریایی توسط ایران، مجموعاً ۲۶ فروند کشتی مرتبط با شرکت‌های کره‌ای در تنگه هرمز گرفتار شده اند.

    IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      اول پول های بلوکه شده ایران را باید آزاد کنه

