واژگونی وانت پراید دراتوبان قم کاشان یک فوتی و یک مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از انحراف وسقوط یک دستگاه پراید وانت دراتوبان قم کاشان کیلومتر 25 به داخل پل خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، آمبولانس از پایگاه مشکات به محل حادثه اعزام شد.

رئیس مرکز اورژانس کاشان با اشاره به جزئیات مصدومان اعلام کرد:یکی از مصدومان که اقای 30ساله بود بعلت شدت جراحت متاسفانه سرصحنه جان باخته بود و مصدوم دوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.

وی ادامه داد: بررسی علت دقیق حادثه توسط مسئولین مربوطه انجام خواهد شد.