مردم در طرح «کمربند سبز» سمنان مشارکت کنند؛ غرس نهال امید به یاد شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح آدینه در پویش درختکاری روستای خیرآباد سمنان به میزبانی در بوستان ولایت این روستا با یادآوری کاشت نهال در همه سال‌ها توسط آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای در روز درختکاری بیان کرد: ایشان هر سال حداقل سه نهال غرص می‌کردند و این سنت تاکید شده در روایات را پاس می‌داشتند.

وی به تاکیدات رهبر رشید انقلاب اسلامی ایران مبنی بر کاشت نهال امید در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی و سختی‌های موجود، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سفارش کرده‌اند که درختان امید را در سرزمین پهناور ایران با یاد شهدای والامقام جنگ اخیر غرص کنیم.

امام جمعه سمنان ادامه داد: در آیه ۱۴۱ سوره مبارکه انعام خداوند می‌فرماید «وَهُوَ الَّذِی أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ ...» خداست که این درختان را پدید آورده و آنان را در زمین گسترده می‌کند، هیچ برگی از درختان بر زمین نمی‌افتد مگر آنکه خداوند اراده کند.

مطیعی گفت: تمام کارهای ما با اذن الهی صورت می‌پذیرد. حتی اگر تیر یا موشکی به هدف می‌خورد نیز ناشی از اذن و اراده الهی است چراکه همه ما تحت مشیت و اراده پروردگار متعال هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام راحل(ره) نهال انقلاب را بر زمین کاشت و تا امروز به تعبیر امام شهید(ره) این نهال تبدیل به درخت تنومندی شده است که بزرگترین ابرقدرت‌ها و کدخدایان دروغین دنیا چهل شبانه‌روز با تمام قوای خود به جنگ آن آمده‌اند اما ایران اسلامی، مستحکم و استوار در مقابل آنان ایستاده‌ است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در پایان به طرح ارزشمند کمربند سبز شهرها و روستاها اشاره کرد و اظهار کرد: این طرح که در آن، اطراف شهرها و روستاها با درختان پوشانده می شوند هم می‌تواند به ظاهر محیط زندگی کمک کند و هم زمینه تنفس پاک مردم را فراهم نماید که امیدواریم این طرح نیز با مشارکت مردم به نحو احسن اجرایی شود.