۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

انهدام باند قاچاق سلاح در کرمانشاه

کرمانشاه- مأموران انتظامی استان کرمانشاه با انهدام یک باند قاچاق سلاح و مهمات در مرکز استان، ۴۱ قبضه کلت کمری، ۷۹ تیغه خشاب و ۵۰۰ عدد فشنگ کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اطلاع مأموران انتظامی استان کرمانشاه از فعالیت یک باند قاچاق سلاح و مهمات در مرکز استان، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و در راستای پیشگیری از تهدیدات احتمالی، موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای این باند در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر شدند.

مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شده و در عملیاتی موفق وارد مخفیگاه اعضای باند شدند.

در بازرسی‌های انجام گرفته از این محل، ۴۱ قبضه کلت کمری، ۷۹ تیغه خشاب و ۵۰۰ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

در این عملیات سه نفر نیز دستگیر شدند و بازجویی از متهمان برای مشخص شدن ابعاد بیشتر پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6796923

