پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز جمعه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: از فردا شنبه، تقویت فعالیت سامانه بارشی و تشدید ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: امروز تاحدودی از ابرناکی و بارش‌ها در سطح استان کاسته می‌شود و تنها در برخی نقاط استان رگبار باران بصورت پراکنده گاه با رعد و برق و افزایش باد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دریا کمی مواج بوده و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: رفت و آمد شناورها به ویژه سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: از روز شنبه تا دوشنبه ۲۴ فروردین تقویت فعالیت سامانه بارشی به ویژه در نیمه غربی استان پیش بینی و موجب بارش‌های نقطه‌ای و رگبار نسبتا شدید باران و رعد و برق، صاعقه، تندبادهای لحظه‌ای، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و مواج شدن دریا می‌شود.

وی گفت: در مناطقی از استان‌های بوشهر و فارس بارش‌ها از مقادیر بیشتری برخوردار خواهد بود و وقوع رواناب از این مناطق به استان نیز وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: در این مدت تمهیدات ویژه اندیشیده و از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی، صعود به ارتفاعات و دریاروی با شناورهای سبک خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: افزایش رطوبت نسبی هوا مورد انتظار است و دمای استان بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.