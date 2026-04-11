پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۲ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهارکرد: برای استان ابرناکی و رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظهای مورد انتظار است که در پارهای نقاط با تاکید بر نیمه غربی استان، بارشهای نقطهای بهاره و رگبار نسبتا شدید باران، صاعقه و تگرگ، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانههای فصلی و مسیلها و مواج شدن مناطق دریایی استان پیش بینی میشود.
وی گفت: دریا به دلیل افزایش باد، وقوع تندبادهای لحظهای و رگبار باران و رعد و برق بخصوص در محدوده جزایر خلیج فارس برای رفت وآمدهای دریایی مساعد نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر همچنین مناطق دور از ساحل صورت پذیرد و از دریاروی بهوخصوص با شناورهای سبک و صیادی، قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: این شرایط ناپایدار جوی و دریایی تا روز دوشنبه ۲۴ فروردین در استان تداوم دارد و در مناطقی از استانهای بوشهر و فارس بارشها از مقادیر بیشتری برخوردار خواهد بود لذا ورود رواناب از این مناطق به استان هرمزگان نیز محتمل خواهد بود.
وی بیان کرد: به لحاظ دمایی در این مدت کاهش ۲ تا ۴ درجهای دمای بیشینه و افزایش رطوبت نسبی هوا مورد انتظار است.
