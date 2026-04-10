به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری، استاندار هرمزگان در دومین روز از مراسم بزرگداشت اربعین شهدای دبستان شجره طیبه در جمع دانش آموزان با بیان اینکه شهدا در کنار ملت ایران «گوشبهفرمان رهبری» در ۴۰ شب گذشته حضوری فعال داشتند، گفت: ملت ایران، ملتی سلحشور و مقاوم است؛ مردمی که با حضور پرصلابت خود در این ۴۰ شب و در آینده، پشتوانهای محکم برای رهبری انقلاب فراهم کردند و سدّی در برابر یاوهگویانی شدند که میگفتند ملت ایران منفعل است.
وی افزود: ملت ایران چشم جهانیان را خیره کرده و در کنار نیروهای مسلح و خدمتگزاران دستگاههای اجرایی، تا روز پیروزی در صحنه خواهند ماند.
استاندار با اشاره به حضور دانشآموزان مدرسه شجره طیبه در این مراسم افزود: امروز در جمع دانشآموزانی هستیم که آمدهاند یاد دوستان شهید خود را زنده نگه دارند و بار دیگر اعلام کنند که ایران، وطن و پرچمشان را با ایمان و آزادی حفظ خواهند کرد.
آشوری با تشریح اقدامات انجام شده در پی این حادثه، گفت: بر اساس پیگیریها، قرار است این محل به زیارتگاهی برای مسلمانان تبدیل شود.
وی ادامه داد: نخستین گام با حضور حرم حسینی برداشته شد و مدرسهای از مجموعه شجره طیبه به نام حرم حسینی در زمینی ۱۳ هکتاری کلنگزنی شده و ساخته خواهد شد.
استاندار هرمزگان افزود: آستان قدس رضوی نیز توافق کرده در محدوده گلزار شهدای دانشآموز، یک مجتمع فرهنگی بزرگ در مقیاس جهانی احداث کند تا مکانی برای حضور و زیارت علاقهمندان و محلی برای مشاهده جنایات دشمنان و مقاومت مردم باشد.
به گفته وی، در محل مدرسه سابق دانشآموزان شهید نیز یک موزه و یادمان دائمی احداث خواهد شد تا خاطره آن رویداد و همراهی آن با شهادت رهبر انقلاب بهصورت ماندگار حفظ شود.
او همچنین اعلام کرد: هماهنگیهایی با وزارت میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده تا بخشی ویژه در موزه فاطمیه سعدآباد تهران با نام شهدای شریف میناب ایجاد شود.
آشوری ادامه داد: برنامهریزی شده که کاروانهای راهیان نور از سراسر کشور از این محل بازدید کنند تا یاد و خاطره این حادثه بزرگ و رسوایی قدرتهای سلطه زنده بماند.
وی تصریح کرد: ملت ایران امروز در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور، با روحیهای بالا و حضوری گسترده، در حال سبقت گرفتن در انجام خیر هستند.
استاندار هرمزگان در پایان با قدردانی از حضور مردم گفت: این راه با صلابت ادامه خواهد یافت و فرزندان این ملت، یادگاران شهدا، مسیر تعالی و پیشرفت کشور را پیگیری خواهند کرد.
نظر شما