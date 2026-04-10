اضلاع سه گانه مقاومت ملی وظایف خطیر خود را انجام دادند

خبرگزاری مهر،گروه استانها: حمزه امرایی معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در پی آتش‌بس و مذاکرات موسوم به مذاکرات آتش بس یا مذاکرات صلح در کشور پاکستان یادداشتی نوشت.

در این یادداشت آمده است:

چرا جنگ؟

بعد از قریب به ۴۰ روز مقاومت و ایستادگی ملی در برابر تهاجم غیرانسانی آمریکایی -صهیونیستی به کشورمان بنا به سازوکار اعلام شده ضمن توقف جنگ در گام بعدی قرار شده طرفین پیرامون آتش بس دائمی مذاکره نمایند، بر اساس روایت های رسانه‌ای سوالات اساسی به ویژه در جامعه آمریکا پیرامون چرایی و چیستی جنگ برافروخته علیه ایران مطرح هست این که اساسا«چرا این جنگ شروع شد؟ جنگ دربرگیرنده چه اهدافی بود؟ و در چه شرایطی پایان یافت و چه آورده ی برای آمریکا داشت؟» و سوالات دیگر...

از همان روزهای شروع تهاجم از این نوع ابهامات و سوالات ماهیتی و نوعا بی پاسخ پیرامون این جنگ در فضای رسانه‌ای دنیا و منطقه هم مطرح گردید و هر چه زمان جنگ طولانی تر شد این ابهامات و سوالات بیشتر و بیشتر شد، به موازات این خط روایی ابهام آمیز، روند واقعیات میدانی نیز خلاف انگاره‌های جنگی رئیس جمهور آمریکا پیش رفت و مقاومت ملی و ستایش انگیز کشورمان بر سپهر رسانه ی و سیاسی دنیا و منطقه سایه افکند، واقعیت این بود که دو هدف ماهیتی تهاجم یعنی فروپاشی نظام سیاسی و در گام بعدی اضمحلال سرزمینی ایران عملا به بن بست رسید و در روزهای پسین جنگ هدف اصلی رئیس جمهور آمریکا خروج آبرومندانه از این معرکه خودساخته بود.

دفاع سنجیده اضلاع سه گانه

این در حالی بود که کشورمان در روندی سنجیده راهبرد دفاعی خود را پیش برد و به رغم تلخی‌ها و صدمات ناشی از این تهاجم دشمن، اضلاع سه گانه مقاومت ملی (میدان، دیپلماسی و خیابان) وظایف خطیر خود را انجام دادند.

دیپلماسی مقوم میدان

راهبرد اصولی جمهوری اسلامی ایران عدم تجاوز به کشورهای دیگر ،عزت ملی و دینی و در عین حال دور نگه داشتن کشور و مردم از آسیب‌ها و صدمات بود، راهبرد مورد اشاره در عمل باعث پیشگیری از ایجاد فضای گفتمانی و رسانه‌ای مبنی بر جنگ طلب بودن ایران گردید و کشورمان با وجود اقتدار قابل تحسین با روند تلاش‌های صلح جویانه برخی کشورهای همسایه همراهی نماید. قرائن و روایت‌های رسانه‌ای نشان دهنده مخالفت ماهیتی طیف‌های رادیکال عبری، عربی و غربی و جریان معاند انقلاب با هرگونه روند آتش بس است.

به موازات این واقعیات و مناسبات حاکم بر نظام امنیتی و سیاسی جهان، ماندن در شرایط فرسایشی و خاکستری یا به تعبیر دقیق‌تر نه جنگ نه صلح اثرات خاص خود در پی دارد و استمرار وضعیت مذکور چه بسا هزینه‌های به مراتب بیشتری برای کشور در پی داشته باشد، تجربه برخی منازعات در نظام بین الملل نشان می‌دهد در این نوع شرایط طرف‌های منازعه در نهایت در پی رسیدن به نقطه ی تعادل و کنترل شده به منظور مدیریت سطح درگیری‌ها هستند.

روایت ملی از مذاکرات

ترجمان مذاکرات پیش رو در اسلام آباد گویای این مفروض است که کشورمان ضمن استمرار آمادگی کامل در شرایط میدانی در عین حال از ظرفیت دیپلماسی در راستای تحکیم مولفه‌های امنیت و منافع ملی غافل نمانده است و با در نظرداشت این مهم به نظر می‌رسد روایت ملی و واحد مبتنی بر راهبرد نهادهای عالی تصمیم گیری کشور و مولفه های انسجام بخش حول منافع و امنیت ملی در راستای حمایت توامان از میدان و دیپلماسی باید در دستور کار موثرین، تریبون‌ها و رسانه‌ها قرار داشته باشد و در این میان، حضور ضلع سوم (خیابان) به عنوان بازوی حمایتی از دو ضلع پیش گفته همچنان ضرورتی مضاعف است.