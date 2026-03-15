به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با اشاره به جنایت تروریستهای آمریکایی در حمله به مدرسه شجره طیبه و شهادت بیش از ۱۶۸ دانش آموز و معلم، اظهار کرد: مدرسه شجره طیبه، سند زندهای از جنایت پیشگی آمریکاییها است و این سند باید برای روایت صحیح در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و ضبط شود.
وی افزود: پرونده ثبت ملی این مدرسه توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری هرمزگان در حال آمادهسازی است و این مدرسه به موزه جنایات آمریکا تبدیل خواهد شد.
استاندار هرمزگان با قدردانی از خیرین مدرسهساز، هنرمندان و افرادی که برای بازسازی مدرسه شجره طیبه میناب اعلام آمادگی کرده، بودند، گفت: این مدرسه در محل دیگری با معماری خاصی ساخته خواهد شد.
