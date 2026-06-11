به گزارش خبرنگار مهر ،محمد رادمهر عصر پنجشنبه در آیین بهره برداری از مجموعه نمازخانه شجره طیبه اظهار داشت: با حمایت و مساعدت استاندار هرمزگان، در راستای ارتقای امکانات رفاهی و خدماتی این مجموعه، نمازخانه مدرسه شجره طیبه به همراه تجهیزات و امکانات سرمایشی احداث و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: مدرسه شجره طیبه یادآور یکی از تلخترین حوادث است؛ مدرسهای که در نخستین روز حمله دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی، جمعی از دانشآموزان دختر و پسر، فرهنگیان و همچنین تعدادی از والدین دانشآموزان در آن به شهادت رسیدند.
فرماندار شهرستان با بیان اینکه توسعه و تکمیل زیرساختهای این مجموعه در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در آینده نزدیک نیز یک سوله چندمنظوره با ظرفیت حدود ۴۰۰ نفر برای برگزاری مراسمها، برنامههای فرهنگی و اجتماعات عمومی در این مجموعه احداث خواهد شد.
وی در پایان از حمایتها و توجه ویژه استانداری هرمزگان، قدردانی کرد و گفت: تحقق این پروژه حاصل همدلی و مشارکت مجموعههای مختلف بوده است ، که از مجموعه شهرداری میناب،خیرین نیکاندیش و تمامی افرادی که در اجرای این طرح و توسعه امکانات رفاهی و فرهنگی مدرسه شجره طیبه همکاری و مشارکت داشتهاند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم.
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