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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

زائر سرای مدرسه شجره طیبه میناب احداث و تجهیز می‌شود

زائر سرای مدرسه شجره طیبه میناب احداث و تجهیز می‌شود

میناب- فرماندار ویژه شهرستان میناب از راه اندازی و تجهیز زائر سرای مدرسه شجره طیبه با حمایت‌های استاندار هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ،محمد رادمهر عصر پنجشنبه در آیین بهره برداری از مجموعه نمازخانه شجره طیبه اظهار داشت: با حمایت و مساعدت استاندار هرمزگان، در راستای ارتقای امکانات رفاهی و خدماتی این مجموعه، نمازخانه مدرسه شجره طیبه به همراه تجهیزات و امکانات سرمایشی احداث و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: مدرسه شجره طیبه یادآور یکی از تلخ‌ترین حوادث است؛ مدرسه‌ای که در نخستین روز حمله دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی، جمعی از دانش‌آموزان دختر و پسر، فرهنگیان و همچنین تعدادی از والدین دانش‌آموزان در آن به شهادت رسیدند.

فرماندار شهرستان با بیان اینکه توسعه و تکمیل زیرساخت‌های این مجموعه در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در آینده نزدیک نیز یک سوله چندمنظوره با ظرفیت حدود ۴۰۰ نفر برای برگزاری مراسم‌ها، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعات عمومی در این مجموعه احداث خواهد شد.

وی در پایان از حمایت‌ها و توجه ویژه استانداری هرمزگان، قدردانی کرد و گفت: تحقق این پروژه حاصل همدلی و مشارکت مجموعه‌های مختلف بوده است ، که از مجموعه شهرداری میناب،خیرین نیک‌اندیش و تمامی افرادی که در اجرای این طرح و توسعه امکانات رفاهی و فرهنگی مدرسه شجره طیبه همکاری و مشارکت داشته‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

کد مطلب 6857338

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