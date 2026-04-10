سیاست های فشار حداکثری آمریکا شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان صبح جمعه در حاشیه سفر به مازندران با اشاره به انتخاب ولی‌فقیه جدید، اظهار کرد: دل‌های مردم به سوی فردی هدایت شد که از یاران نزدیک رهبر شهید بوده و شایستگی لازم برای تصدی این مسئولیت خطیر را داراست. وی افزود: این انتخاب از سوی مجلس خبرگان رهبری انجام شده و امروز تبعیت از رهنمودهای ایشان بر همگان ضروری است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به ناکامی سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا تصریح کرد: دشمن در تلاش بود جمهوری اسلامی ایران را به عقب‌نشینی وادار کند، اما ملت ایران با ایستادگی خود این نقشه‌ها را خنثی کرد. وی همچنین به رخداد اخیر در منطقه اصفهان اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از قدرت و امداد الهی دانست و گفت: جزئیات این موضوع در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پورخاقان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال آغاز جنگ نیست، اما در برابر هرگونه اقدام خصمانه، پاسخی قاطع و بازدارنده خواهد داد. وی افزود: توان دفاعی کشور در سطحی قرار دارد که می‌تواند امنیت ملی را در بلندمدت تضمین کند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ انسجام ملی گفت: دشمنان در پی تضعیف وحدت میان مردم هستند، اما ملت ایران با حفظ همدلی و اتحاد، در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کرده و مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهند داد.