وحدت ملی و پیروی از رهبری عامل اصلی امنیت و پیشرفت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، عمران عباسی عصر سه‌شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که به میزبانی اداره‌کل بهزیستی برگزار شد، با یادآوری نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: وحدت و همکاری نهادها و مردم، اساس امنیت و پایداری ملی است و همه باید در تحقق آن سهم داشته باشند.

وی افزود: فرمایشات رهبر انقلاب درباره اهمیت وحدت و مقاومت اقتصادی تنها توصیه نیست بلکه یک راهبرد عملیاتی است که حفاظت از تمدن و امنیت ملی را تضمین می‌کند و همه ملت ایران موظف به حمایت از آن هستند.

نماینده مردم قائم‌شهر با تاکید بر نقش نیروهای مسلح گفت: فرزندان ایران در یگان‌های مختلف با فداکاری و دوری از خانواده، امنیت کشور را تضمین کردند و این ایثار نشان‌دهنده اهمیت تبعیت از رهبری و تمرکز بر حفظ امنیت ملی است.

عباسی درباره ابعاد جنگ اقتصادی و تأثیر آن بر تولید و زیرساخت‌ها گفت: حملات اقتصادی و آسیب به بنادر و پل‌ها فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرد، اما اقدامات هوشمندانه، دیپلماسی مؤثر و حضور مردم در میادین، کشور را در برابر فشارها ایمن نگه داشت.

وی همچنین به اهمیت فرهنگ و هویت ملی اشاره کرد و گفت: آموزه‌های ایرانی و تشیع، پشتوانه معنوی و روانی کشور هستند و مشارکت مردم در کنار نیروهای مسلح، نقش مهمی در امنیت و موفقیت ایران ایفا کرده است.

عباسی افزود: جنگ‌های گذشته تنها میدان نظامی نبودند بلکه میدان اندیشه و دیپلماسی نیز بودند و هماهنگی میان نیروهای مسلح، دیپلماسی منطقه‌ای و همراهی مردم، موفقیت کشور را تضمین کرد.

وی در پایان اظهار کرد: همه اقدامات ایران در عرصه داخلی و خارجی، از مقابله نظامی تا دیپلماسی و مدیریت فرهنگی، نشان‌دهنده هوشمندی ملت و تبعیت از رهبری است و تلاش امروز، زمینه‌ساز ایران امن‌تر و قدرتمندتر در آینده خواهد بود.