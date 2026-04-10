  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

شهید خرازی به خلاقیّت و نوآوری در عرصه‌های پیشرو علمی شهره بود

رئیس دانشگاه تهران در پیام تسلیت خود در پی شهادت دکتر سید کمال خرازی گفت: این چهره ممتاز علمی و سیاسی، به خلاقیّت و نوآوری در عرصه‌های پیشرو علمی شهره بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس دانشگاه تهران به شرح زیر است؛

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی‌ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ و ما بَدَّلُوا تَبْدِیلًا (احزاب) با تاسف و تاثر فراوان، شهادت سیاست‌مرد برجسته، دانشمند خلاّق و استاد فرهیخته دانشگاه تهران، دکتر سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را که عمر گرانقدر خود را با مجاهدت خاموش در عرصه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی، اجرایی، علمی و خدمت بی‌وقفه و صادقانه به میهن عزیز سپری کرد و سرانجام نیز به دست سفاک‌ترین رژیم‌های تروریستی جهان، به فیض عظیم شهادت نایل آمد، تسلیت می‌گوییم.

شهادت برای این چهره بی‌ادعا و خدوم، پاداش یک عمر تلاش صادقانه و مومنانه در راه سربلندی و تعالی کشور بود. این چهره ممتاز علمی و سیاسی، به خلاقیّت و نوآوری در عرصه‌های پیشرو علمی شهره بود و اعطای «نشان عالی دانش» از سوی دانشگاه تهران به ایشان، گواه خدمات بی‌شمار و پیشرو علمی این سیاستمدار و دانشی مرد دانشگاه تهران است.

بسیاری از حوزه‌های نوین علمی کشور که امروز خدمات برجسته و دانشی در سطح بین‌المللی ارایه می‌دهند، از جمله آزمایشگاه ملّی مغز، پژوهشکده علوم شناختی کشور و بسیاری از مراکز نوین علمی دیگر، با ایده و تلاش وی راه‌اندازی شدند و از باقیات‌الصّالحات عمر پربرکت این شهید عزیز و فرهیخته به شمار می‌آیند.

دانشگاه تهران، شهادت این سیاست‌مرد دانشمند و استاد برجسته خود و همسر مکرّمه‌شان را به محضر رهبر معظّم انقلاب، همکاران، دانشجویان و بهره‌مندان از وجود علمی ایشان و عموم ملت ایران تسلیت می‌گوید و برای روح این شهید عزیز علوّ درجات از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران

کد مطلب 6797014
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها