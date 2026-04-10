به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس دانشگاه تهران به شرح زیر است؛
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ و ما بَدَّلُوا تَبْدِیلًا (احزاب) با تاسف و تاثر فراوان، شهادت سیاستمرد برجسته، دانشمند خلاّق و استاد فرهیخته دانشگاه تهران، دکتر سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را که عمر گرانقدر خود را با مجاهدت خاموش در عرصههای مختلف سیاست داخلی و خارجی، اجرایی، علمی و خدمت بیوقفه و صادقانه به میهن عزیز سپری کرد و سرانجام نیز به دست سفاکترین رژیمهای تروریستی جهان، به فیض عظیم شهادت نایل آمد، تسلیت میگوییم.
شهادت برای این چهره بیادعا و خدوم، پاداش یک عمر تلاش صادقانه و مومنانه در راه سربلندی و تعالی کشور بود. این چهره ممتاز علمی و سیاسی، به خلاقیّت و نوآوری در عرصههای پیشرو علمی شهره بود و اعطای «نشان عالی دانش» از سوی دانشگاه تهران به ایشان، گواه خدمات بیشمار و پیشرو علمی این سیاستمدار و دانشی مرد دانشگاه تهران است.
بسیاری از حوزههای نوین علمی کشور که امروز خدمات برجسته و دانشی در سطح بینالمللی ارایه میدهند، از جمله آزمایشگاه ملّی مغز، پژوهشکده علوم شناختی کشور و بسیاری از مراکز نوین علمی دیگر، با ایده و تلاش وی راهاندازی شدند و از باقیاتالصّالحات عمر پربرکت این شهید عزیز و فرهیخته به شمار میآیند.
دانشگاه تهران، شهادت این سیاستمرد دانشمند و استاد برجسته خود و همسر مکرّمهشان را به محضر رهبر معظّم انقلاب، همکاران، دانشجویان و بهرهمندان از وجود علمی ایشان و عموم ملت ایران تسلیت میگوید و برای روح این شهید عزیز علوّ درجات از خداوند متعال مسئلت مینماید.
محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران
نظر شما