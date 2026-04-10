معصومی: تکمیل پروژه های نیمه تمام شفت در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان شفت که با حضور نایب رئیس مجلس و استاندار گیلان برگزار شد، با تبریک پیروزی در «جنگ تحمیلی سوم» و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: اگرچه داغدار فقدان رهبر عزیزمان هستیم، اما دلخوش به اقتداری هستیم که در سایه این پیروزی برای ایران اسلامی رقم خورد. ما با شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی، جهانی متفاوت را پیش رو خواهیم داشت.
وی با تمجید از بصیرت مردم شهرستان شفت افزود: مردم این دیار همواره در تمامی عرصهها، از جمله انتخابات و صحنههای دفاع از نظام، پیشتاز بودهاند. حتی در روزهای سخت و در روستاهای صعبعبور، حضور پرشور مردم نشاندهنده پیوند ناگسستنی آنان با آرمانهای انقلاب است و ما قدردان این همراهی هستیم.
عضو مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی شهرستان گفت: خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته و حضور استاندار، بسیاری از پروژههایی که سالها بلاتکلیف مانده بود، دوباره جان گرفتهاند. از جمله پروژه «پل بدآب» که به زودی تکمیل خواهد شد.
وی به ضرورت بازسازی راههای ارتباطی اشاره کرد و افزود: جادههای شهرستان نیازمند اعتبارات ویژه برای روکش آسفالت و بهسازی هستند. همچنین پروژه «پل چوبر» در مسیر گردشگری امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق طراحی شده، اما تاکنون اعتباری به آن تخصیص نیافته است که امیدواریم با همت مسئولان ملی، عملیات اجرایی آن آغاز شود.
پیگیری مطالبات حوزه درمان و مسکن محرومان
معصومی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغههای رفاهی مردم اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه ۶۰ درصد از جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، اما شفت از داشتن یک درمانگاه تأمین اجتماعی محروم است. مجوزهای لازم صادر و ساختمان مورد نظر نیز پیشبینی شده که انتظار میرود با پیگیری مسئولان، این درمانگاه به زودی افتتاح شود.
نماینده فومن و شفت در پایان خاطرنشان کرد: موضوع مسکن محرومان، تکمیل دو سایت آبرسانی روستایی که سالها رها شده بود و همچنین آغاز پروژه فاضلاب شهری شفت از اولویتهای کاری ماست. امیدواریم با همکاری میانبخشی، برچسب کمتوسعهیافتگی را از پیشانی این شهرستان زرخیز برداریم.
