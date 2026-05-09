آغاز اجرای پروژه بهسازی محور روستایی ذوالپیران - کلیسران در شفت

مهدی علی‌اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی بهسازی محور روستایی ذوالپیران به کلیسران در شهرستان شفت با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این پروژه به طول ۲.۵ کیلومتر در دست اجرا قرار دارد، افزود: هدف از اجرای این طرح، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، افزایش ایمنی تردد و تسهیل دسترسی ساکنان منطقه است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری گیلان ادامه داد: با اجرای این پروژه، بخشی از مشکلات تردد اهالی روستاهای مسیر برطرف شده و امکان دسترسی سریع‌تر به مراکز خدماتی و شهری فراهم می‌شود.

علی‌اکبری با تأکید بر اینکه توسعه راه‌های روستایی از اولویت‌های راهداری است، گفت: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با برنامه‌ریزی مستمر تلاش دارد با اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق روستایی، زمینه توسعه متوازن و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در شهرستان شفت را فراهم کند.