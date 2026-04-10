شهدای مدافع وطن بر دوش مردم آذربایجان غربی بدرقه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید مدافع وطن امیررضا طلعت در پلدشت، شهید سوران کوهی در تکاب و پیکر شهید هادی فرهنگیان در ماکو با حضور پرشور مردم و مسئولان این شهرستان ها تشییع شد.

در این مراسم مردم ضمن بدرقه با پیکر شهدای مدافع وطن فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سردادند.

وداع پلدشتی ها با سومین شهید جنگ تحمیلی سوم

پیکر مطهر شهید امیررضا طلعت برروی دوش مردم شهیدپرور شهرستان پلدشت تشییع شد.

سرباز شهید والامقام امیررضا طلعت در استان کرمانشاه در جریان حملات رژیم جنایتکار آمریکایی و صهیونی به فیض شهادت نایل شده بودکه امروز بر دوش مردم همیشه در صحنه پلدشت اعم از شیعه و سنی تشییع و در زادگاهش روستای عشایری شیدی به خاک سپرده شد

تشییع پیکر شهید سوران کوهی در تکاب

مردم شهید پرور تکاب نیز امروز جمعه پیکر مطهر شهید سوران کوهی را تا آرامگاه ابدی اش بدرقه کردند.

پنجمین شهید جنگ تحمیلی سوم بر روی دستان مردم قدر شناس تکاب تشییع و در زادگاهش روستای چوپلو خاکسپاری شد.

مردم پیکر مطهر شهید مدافع وطن شهید سوران کوهی بر روی دستان مردم قدر شناس این شهرستان تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش در روستای چوپلو انتقال و خاکسپاری شد.

این شهید سر افراز و مدافع وطن پنجمین شهید تکاب در جنگ تحمیلی سوم بود که در استان کرمانشاه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

تشییع پیکر شهید هادی فرهنگیان در ماکو

پیکر مطهر شهید والامقام «هادی فرهنگیان» در میان حزن و اندوه مردم انقلابی و مرزدار شهر ماکو تشیع و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

سرباز گرانقدر، شهید هادی فرهنگیان، امروز با حضور جمع زیادی از اهالی، بر دوش مردم ولایتمدار شهرستان تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید والامقام «هادی فرهنگیان» در حین انجام خدمت مقدس سربازی در استان کرمانشاه و در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، جان خود را در راه صیانت از تمامیت ارضی و امنیت کشور فدا کرد و به مقام والای شهادت نائل آمد.

شهید «هادی فرهنگیان» سومین شهید جنگ تحمیلی سوم در شهرستان ماکو است.