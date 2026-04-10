امام جمعه رودسر: ایران هیمنه دشمن را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودسر با اشاره به آتش‌بس موقت بین ایران و آمریکا، اظهار کرد: شما مردم ایران، نیروهای مقاومت، نظامی و انتظامی این کشور کارهای بزرگی را انجام دادید.

وی افزود: یکی از بزرگترین ثمرات اربعین این نظام این بود که دنیا آمریکا را ابرقدرت می‌دانست و کسی جرات رویارویی و حرف زدن به او را نداشت، اما کشور ایران هیمنه دشمن را شکست.

امام جمعه رودسر با اشاره به اینکه قدرت جمهوری اسلامی ایران برای همه دنیا برملا شده است، گفت: منطق این نظام بر منطق امام حسین (ع) «هیهات من الذله» است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی نوری در زمان دیگری که کسی نمی‌توانست به آمریکا چیزی بگوید، امام راحل به ما یاد داد که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

وی با تأکید بر اینکه اصل با عدم مذاکره با آمریکاست، بیان کرد: آن وحوش قابلیت اعتماد را ندارند. لذا تصمیم‌گیری آسان نیست و مسئولان ما در این شرایط سخت روزهای سختی را می‌گذرانند.

امام جمعه رودسر خاطرنشان کرد: اگر مذاکره‌ای با دشمن صورت بگیرد، باید بدور از ضعف و با قوت جلو رفت تا قدرت چانه‌زنی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در این جنگ علاوه بر اینکه باد غرور آمریکا خالی شد، تصریح کرد: تمام منافع آمریکا و صهیونیست شخم زده شد و سیلی محکمی خوردند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی نوری با اشاره به اینکه شرایط کنونی گفت‌وگو با گفت‌وگوهای دوره قبل فرق کرده است، گفت: دشمن قابل اعتماد نیست و مسئولان باید یادشان باشد با قاتل رهبر شهیدمان روبرو هستند و مسئولیت سنگینی بر دوش دارند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در همان آغازین لحظات آتش‌بس، لبنان را موشک‌باران و بیش از ۲۵۰ نفر را شهید کرد، افزود: حزب‌الله لبنان، یمن، عراق همه باید شعاعشان در این گفت‌گو گنجانده شود.

امام جمعه رودسر در پایان تصریح کرد: ترامپ در تله گیر کرده که علاوه بر برکناری توسط کنگره، منفور تمام دنیا شده است و قدرت کشور ما قدرت برتر دنیا شناخته شده است.