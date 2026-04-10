  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

نورمفیدی: اتحاد ملت ایران نقشه‌های دشمن برای تجزیه کشور را ناکام گذاشت

گرگان-امام جمعه گرگان حضور و انسجام مردم را عامل اصلی خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن دانست و گفت: دشمنان با هدف تضعیف و تجزیه ایران وارد میدان شدند، اما با مقاومت ملت، به اهداف خود نرسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به تحولات اخیر کشور و موضوع مذاکرات، اظهار کرد: آنچه امروز در جریان است، ادامه همان تقابل گذشته است که تنها شکل آن تغییر کرده و از میدان نظامی به عرصه دیپلماسی منتقل شده است.

وی با مرور حوادث ماه‌های اخیر افزود: دشمنان طی سال گذشته با اقدامات مختلف از جمله ترور فرماندهان، دانشمندان و ایجاد ناآرامی‌ها، به دنبال براندازی نظام و تضعیف ایران بودند، اما به اهداف خود نرسیدند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه هدف اصلی دشمنان، تضعیف ایران قوی است، گفت: آنان به دنبال تجزیه کشور و تسلط بر منابع و موقعیت راهبردی ایران بودند، اما ایستادگی مردم و انسجام ملی این نقشه‌ها را ناکام گذاشت.

نورمفیدی حضور گسترده مردم در صحنه را عامل اصلی شکست دشمنان دانست و گفت: از نخستین روزهای این حوادث، مردم در شهرها و روستاها با حضور مستمر خود، وحدت و همبستگی ملی را تقویت کردند و اجازه تحقق اهداف دشمن را ندادند.

وی همچنین از نقش نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی، بسیج و مجموعه دولت در مدیریت شرایط تقدیر کرد و افزود: آمادگی نیروهای نظامی و تدبیر مسئولان در تأمین نیازهای کشور، مانع بروز بحران‌های گسترده شد.

امام جمعه گرگان با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: توقف جنگ به معنای آتش‌بس نیست، چرا که جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده است؛ بلکه این یک توقف در درگیری نظامی است و جنگ همچنان در عرصه دیپلماسی ادامه دارد.

نورمفیدی خاطرنشان کرد: در این شرایط نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد و لازم است ملت ایران همچنان با هوشیاری، حضور و انسجام خود، از منافع ملی صیانت کند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه گفت: همان‌گونه که ملت ایران در میدان‌های گذشته ایستادگی کرد، در این مرحله نیز باید با قدرت بیشتری ظاهر شود تا کشور به حقوق و مصالح خود دست یابد.

کد مطلب 6797144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها