به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به تحولات اخیر کشور و موضوع مذاکرات، اظهار کرد: آنچه امروز در جریان است، ادامه همان تقابل گذشته است که تنها شکل آن تغییر کرده و از میدان نظامی به عرصه دیپلماسی منتقل شده است.

وی با مرور حوادث ماه‌های اخیر افزود: دشمنان طی سال گذشته با اقدامات مختلف از جمله ترور فرماندهان، دانشمندان و ایجاد ناآرامی‌ها، به دنبال براندازی نظام و تضعیف ایران بودند، اما به اهداف خود نرسیدند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه هدف اصلی دشمنان، تضعیف ایران قوی است، گفت: آنان به دنبال تجزیه کشور و تسلط بر منابع و موقعیت راهبردی ایران بودند، اما ایستادگی مردم و انسجام ملی این نقشه‌ها را ناکام گذاشت.

نورمفیدی حضور گسترده مردم در صحنه را عامل اصلی شکست دشمنان دانست و گفت: از نخستین روزهای این حوادث، مردم در شهرها و روستاها با حضور مستمر خود، وحدت و همبستگی ملی را تقویت کردند و اجازه تحقق اهداف دشمن را ندادند.

وی همچنین از نقش نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی، بسیج و مجموعه دولت در مدیریت شرایط تقدیر کرد و افزود: آمادگی نیروهای نظامی و تدبیر مسئولان در تأمین نیازهای کشور، مانع بروز بحران‌های گسترده شد.

امام جمعه گرگان با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: توقف جنگ به معنای آتش‌بس نیست، چرا که جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده است؛ بلکه این یک توقف در درگیری نظامی است و جنگ همچنان در عرصه دیپلماسی ادامه دارد.

نورمفیدی خاطرنشان کرد: در این شرایط نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد و لازم است ملت ایران همچنان با هوشیاری، حضور و انسجام خود، از منافع ملی صیانت کند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه گفت: همان‌گونه که ملت ایران در میدان‌های گذشته ایستادگی کرد، در این مرحله نیز باید با قدرت بیشتری ظاهر شود تا کشور به حقوق و مصالح خود دست یابد.