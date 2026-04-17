امام جمعه رودسر: ایران در موضع عزت و قدرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه انسان برای ورود به جنگ احتیاج به سلاح دارد، اظهار کرد: یک سلاح در امور نظامی مانند موشک، تانک و تفنگ خلاصه می‌شود که باید مجهز به آن بود و سلاح دیگر که بنابر روایات، مؤمن باید به آن دو سلاح یعنی دعا و بکا (گریه) مجهز باشد که با سلاح دعا قدرت‌نمایی خود را نشان می‌دهد و با سلاح گریه با فرعون درون خود مبارزه می‌کند.

امام جمعه رودسر به ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره و گفت: ارتش از ابتدای انقلاب تاکنون همواره جان برکف بوده که اوج این رشادت‌ها را این روزها شاهد هستیم که در وسط میدان کارزار قرار گرفته است. ما مدیون نیروی سپاه، ارتش، انتظامی و نظامی هستیم.

وی در ادامه به دهه کرامت و ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و حضرت امام رضا (ع) اشاره و گفت: امیدواریم که از برکات و کرامات این برادر و خواهر کمال بهره را ببریم.

حجت‌الاسلام ابراهیمی به منطقه خاورمیانه و غرب آسیا اشاره و گفت: دشمن تا دندان مسلح، رژیم صهیونیستی است که به دنبال اسرائیل بزرگ است و بر این مبنا حرکت می‌کند، اما یک نیرو در مقابل خود می‌بیند و آن جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: اسرائیل خود اقرار می‌کند که جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی‌دهد که خاورمیانه جدید و اسرائیل بزرگ را شکل دهیم و قدرت‌نمایی ایران و نیروهای مقاومت را می‌بینیم.

شکست بزرگ رژیم صهیونیستی

امام جمعه رودسر با بیان اینکه اگر امروز رژیم صهیونیستی مجبور به آتش‌بس شده و این شکست بزرگی برای آنان بوده، دست قدرت جمهوری اسلامی ایران بوده است، تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا با آتش‌بس در لبنان تسلیم ایران شده است و آن کسی که باعث شد رئیس‌جمهور آمریکا مجبور به آتش‌بس شود، ایران بوده است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه ترامپ می‌گوید ده جنگ را تبدیل به صلح در جهان کرده است، افزود: ترامپ خود دامن به این نزاع‌ها و جنگ‌ها می‌زند و بعد سینه‌به‌جلو می‌آورد که بگوید پهلوان صلح در دنیا است.

وی به مذاکره اشاره و گفت: مسئولان ما با چشمان باز پای مذاکره می‌روند. امروز جمهوری اسلامی ایران در موضع عزت و قدرت است، نه ضعف، که گفتگوها باید در این موضوع‌ها باشد.

امام جمعه رودسر گفت: گرچه اصل بر عدم مذاکره است و به دشمن اعتمادی نیست، اما باید بهانه را از دست آنان گرفت.

وی اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت است و دست دشمن از تنگه هرمز کوتاه شده و تصمیم به محاصره دریایی گرفته بودند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر پای مقاومت بمانیم، پیروزی‌های بزرگی نصیب مردم ایران خواهد شد.