افتضاح تاریخی برای امریکا و اسرائیل؛ مقاومت ملت ایران کار دست دشمن داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع از نبرد ۴۰ روزه علیه ایران اسلامی و تلاش آمریکا برای خارج ساختن محموله اورانیوم از کشورمان به عنوان یک افتضاح تاریخی برای استکبار جهانی یاد کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا فکر می کرد که ایران هم مانند ونزوئلا است، افزود: ادعای خارج‌کردن مواد هسته‌ای ایران، ادعای نابودی قدرت موشکی و نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی و ... یکی پس از دیگری با غیرت نیروهای مسلح ما رد شد تا افتضاح محاسباتی آمریکا در این نبرد، دو چندان شود.

امام جمعه میامی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل در ازبین‌بردن نظام موشکی ما هیچ توفیقی نیافتند، تاکید کرد: دشمن از این ایستادگی تاریخی ملت ایران اسلامی درس عبرت گرفت اما واقعیت این است که این نیزد در نهایت به تقویت روز افزون و بیش از پیش ایران اسلامی منجر شده است.

عزیزی با اشاره به استیلای ایران بر تنگه هرمز، افزود: آمریکا و هم‌پیمانانش در برابر اراده ملت ایران شکست را پذیرفته‌اند و امروز دست بالا و برتر با ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه دنیا اکنون دریافته است که ایران یک ابرقدرت است، افزود: ملت ما به خوبی می دانند که هنوز نبرد تمام نشده و نباید میدان خیابان را رها کرد زیرا این اعلام انسجام و هم افزایی و وحدت مردم، خاری در چشم دشمنان و معاندان ایران اسلامی است.

امام جمعه میامی از ۴۰ روز ایستادگی و مقاومت مردم این شهرستان در میدان اقتدار و صلابت قدردانی کرد و ابراز داشت: مردم ما تا دست یابی به پیروزی نهایی میدان خیابان را رها نخواهند کرد و پشتیبان انقلاب اسلامی هستند.

عزیزی به اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی هم اشاره کرد و افزود: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (رض) الگوی خداباوری، ایمان و اقتدار بودند و شهادت شان هر چند موجب رویش های وسیعی در جهان اسلام و حتی غیرمسلمان شد اما ضایعه ای بزرگ برای کشورمان و جهان تشیع است.