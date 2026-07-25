توصیه امام جمعه میامی به مدیران؛ اولویت امروز، خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی صبح شنبه در نشست شورای اداری میامی در فرمانداری ضمن اشاره به نزدیکی اربعین بیان کرد: توصیه ما به مسئولان شهرستان این است که امسال با توجه به شرایط حساس و ضرورت خدمترسانی بیشتر به مردم به سفر اربعین نروند.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم ثوابی کمتر از اربعین ندارد، افزود: ضرورت دارد که امسال با توجه به شرایط از همه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شهرستان میامی برای خدمترسانی به مردم استفاده کرد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه خدمت به مردم جایگاه ویژه و والایی دارد، بیان کرد: در این شرایط حساس کشور بهتر است مسئولان نسبت به خدمترسانی به مردم اقدام کنند.

عزیزی با بیان اینکه شرایط امروز ما حتی حساس تر از شرایط دفاع مقدس است گفت: همه مسئولان ما باید در میدان خدمت رسانی باشند.

وی با بیان اینکه امروز نیازمند خدمترسانی با روحیه جهادی هستیم، بیان داشت: مسئولان ما باید در این برهه حساس بیش از هر زمان احساس مسئولیت داشته باشند.

امام جمعه میامی همچنین با بیان اینکه اربعین همان قدر اهمیت دارد که شب های اقتدار و صلابت، تاکید کرد: امسال مردم مبعوث ما هم میدان و هم اربعین را خواهند داشت و مدیریت این شرایط را به خوبی انجام خواهند داد.

عزیزی همچنین از مسئولان شهرستان میامی خواست تا از ظرفیت اجتماعات اقتدار مردم با صلابت شهرستان هم استفاده کرده و در بین مردم حاضر باشند تا بتوانند از نزدیک مشکلات مردم را بررسی و رفع کنند.