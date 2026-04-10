سیدمحمد خاتمی شهادت کمال خرازی را تسلیت گفت

به گزاررش خبرگزاری مهر، رئیس دولت اصلاحات در پیامی به شهادت سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی را به فرزندان شهید و صادق خرازی تسلیت گفت.

متن پیام دو تسلیت حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های هفتم و هشتم به فرزندان شهید کمال خرازی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان گرانقدر دکتر سلمان خرازی و جناب دکتر علی خرازی

شهادت تابسوز برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر کمال خرازی که عمر شریف خود را در خدمت انقلاب، ایران و دانش و اعتلاء میهن صرف کرد و نیز بانوی بافضیلت و دردآشنا سرکار مرضیه خانم رئیس قاسم پدر و مادر بزرگوارتان را صمیمانه به شما عزیزان و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و از پیشگاه حضرت پروردگار برای این عزیزان آمرزش و رحمت و علو درجات و برای بازماندگان معزز تندرستی، شکیبایی و پاداش نیکو مسألت می‌کنم.

یادشان گرامی و روانشان شاد باد.»

همچنین متن پیام سیدمحمد خاتمی به سید صادق خرازی نیز به شرح زیر است.

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سید صادق خرازی

شهادت برادر عزیزم و عموی گرانقدرتان جناب آقای دکتر خرازی را به جنابعالی، حضرت والد معظم و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و برای روح پاک آن عزیز آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی مسألت می‌کنم.

ایام عزت مستدام»

