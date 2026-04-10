به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پی شهادت سیدکمال خرازی منتشر شد.
متن پیام محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به این شرح است:
«بسم ربّ الشهداء و الصدیقین
با اندوهی عمیق و تأثری جانکاه، خبر شهادت برادر ارجمند، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی، رئیس محترم شورای راهبردی روابط خارجی، را دریافت کردم.
دکتر خرازی از چهرههای برجسته و اثرگذار عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که طی سالیان متمادی خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با تعهد، درایت و تجربهای گرانسنگ در حوزه دیپلماسی و ارتباطات بینالملل، خدمات ارزندهای به ایران عزیز ارائه کرد و سرانجام در پی اقدام جنایتکارانه و تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونیستی، در جمع شهدا والامقام انقلاب اسلامی آرام گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
آن مؤمن ولایتمدار، در عرصه مدیریت سطح کلان راهبردی و سیاسی کشور، اندیشمندی ژرفنگر و صاحبنظر بود که با خردورزی، تدبیر و حکمت راهبردی و نیز درک عمیق از تحولات جهانی، در تبیین و ترویج مواضع سنجیده جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی نقشآفرینی مؤثری داشت و در بزنگاههای حساس، چراغ راه مسیر سیاست خارجی کشور به شمار میرفت. بیتردید مسیر درخشان بزرگان خردورز و پاکنهاد ایران سرافراز، که خرد راهبردی چراغ راه آنان بوده است، همواره بر تارک این سرزمین، خواهد درخشید.
یقین دارم که هدف قرار دادن اندیشمندان و شخصیتهای فرهیخته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر چیز نشانگر اوج استیصال و شکست راهبردی دشمنان قسمخورده ملت ایران در میدان تقابل و عرصه دیپلماسی است.
شهادت این دیپلمات فرهیخته و همسر گرامی ایشان، ضایعهای اندوهبار برای خانواده معزز، دوستان، همکاران و جامعه دیپلماسی کشور به شمار میرود.
اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن شهید والامقام و همسر مکرمهشان، این مصیبت بزرگ را به خانواده محترم خرازی، همکاران ارجمند و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزان علوّ درجات مسئلت دارم.
