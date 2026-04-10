حضور کارکنان کرمانی در ادارات از شنبه ۱۰۰ درصدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: بنا به اعلام استاندار کرمان و به استناد بخشنامه های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، به اطلاع می رساند فعالیت تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی، بانکها و بیمههای استان کرمان از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان خواهد بود.
همچنین ساعت فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی استان از ساعت ٨:٠٠ تا ١٤ اعلام می گردد و دورکاری روزهای پنجشنبه « به استثنای دستگاه های خدماترسان، نیروهای امدادی و عملیاتی، مراکز بهداشتی و درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و دهیاریها» کماکان تا اطلاع ثانوی برقرار است.
شایان ذکر است نحوه فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاهی تابع بخشنامههای ابلاغی دستگاههای متبوعه خود خواهند بود.
