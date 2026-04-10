فعالیت ادارات قزوین با ۷۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزائی اظهار کرد: فعالیت تمامی سازمانها و دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی مستقر در استان از روز شنبه تا اطلاع بعدی با حضور حداقل ٧٠ درصد کارکنان ادامه یافته و افزایش این ظرفیت، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
وی افزود: فعالیت آموزشی مدارس بر اساس اعلام وزارت آموزشوپرورش تا پایان فروردین بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین تصریح کرد: فعالیت آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز بر اساس اطلاعیه قبلی صادرشده از سوی وزارت علوم تا اطلاع بعدی بهصورت مجازی ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: فعالیت بانکها و مؤسسات مالی مستقر در سطح استان تابع دستورالعمل و بخشنامه شورای هماهنگی بانکها خواهدبود.
میرزایی عنوان کرد: فعالیت دستگاههای خدماترسان، درمانی، امدادی، امنیتی، انتظامی و نظامی و همچنین مراکز عملیاتی سایر ادارات مطابق با دستورالعملهای صادره و ضوابط ابلاغی دستگاه ذیربط خواهدبود.
وی در پایان یادآور شد: اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند شش سال و کمتر و یا فرزند معلول، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماریهای صعبالعلاج است.
