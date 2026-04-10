کرامتی:تصمیم نهایی در موضوع صلح و جنگ با رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در خطبههای نماز جمعه این هفته گلپایگان،با اشاره به موضوع «جهاد» از منظر اسلامی اظهار کرد:منابع فقهی و روایی، جهاد را «یکی از ارکان حفظ عزت و کیان اسلام» دانست. وی با استناد به خطبه فدکیه جهاد را «دری به سوی بهشت برای بندگان خاص خدا» توصیف کرد.
وی با اشاره به نقش مردم ایران در «پایداری، مقاومت و پیروزی در عرصههای مختلف»، از جمله دوران دفاع مقدس و رویدادهای دیگر، افزود:طبیعی است که مردم هنگام اعلام آتشبس یا توقف عملیاتها، احساس ناراحتی داشته باشند؛ همانگونه که پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نیز چنین تجربهای وجود داشت.
حجت الاسلام کرامتی تأکید کرد : به گفته امام خمینی(ره)، «جنگ گاهی پیشرفت دارد، گاهی پسرفت و گاهی توقف»، اما آنچه باید محور قرار گیرد «اندیشیدن به پیروزی نهایی» است.
وی خطاب به مردم گفت: ملت باید همواره در مسیر تحقق پیروزی و حفظ روحیه مقاومت حرکت کنند، زیرا این روحیه عامل اصلی استقامت و پیشرفت بوده است.
وی به موضوع «مذاکره و ضرورت اعتماد به مسئولین» پرداخت و تأکید کرد : مسئله صلح و جنگ در نظام جمهوری اسلامی، از قوانین قطعی است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت جزء اختیارات رهبری تعریف شده است.
وی یادآورشد: این مسئله نه در حیطه اختیارات وزیر امور خارجه است، نه رئیس جمهور، نه دیگر مسئولین، و قطعاً در حیطه اختیارات افرادی که با رویکردهای خائنانه به دنبال باز کردن مسیر برای مسائل خاص در حوزه سیاست خارجی هستند، نمیباشد.
کرامتی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، خاطرنشان کرد:تنها کسی که میتواند راجع به مسئله صلح و جنگ ورود مستقیم داشته باشد، مقام معظم رهبری و ولی فقیه جمهوری اسلامی است و ما باید از این بابت آسودهخاطر باشیم.
وی در خصوص نگرانیهایی که پیرامون تحولات اخیر و موضوع مذاکرات ابراز شده بود، گفت: این نگرانیها، با توجه به روحیه سلحشوری و جهادی مردم عزیز ما و همچنین در نظر گرفتن سوء عملکرد برخی مسئولین در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی در دولتهای گذشته، امری طبیعی است. مردم نسبت به برخی مسائل سوءظن پیدا کردهاند و ما باید این نگرانیها را برطرف کنیم.
خطیب جمعه گلپایگان افزود:امنیتترین و حاکمیتیترین مسئله، یعنی صلح و جنگ، با دخالت و تصمیمگیری رهبری نظام همراه است. البته ایشان بازوان مشورتی دارند که مسائل را بررسی کرده و نهایتاً به تأیید و تصویب ایشان میرسد. بنابراین، آنچه توسط معظمله ابلاغ، تدبیر و به مرحله اجرا گذاشته میشود، باید مورد پذیرش قرار گیرد.
حجت الاسلام کرامتی این مرحله را «صحنه آزمون ولایتپذیری همگان» توصیف کرد و افزود:ما باید تبعیت از امام و ولی فقیه را بیاموزیم، آن را بپذیریم، توجیه نکنیم و بر اساس تحلیلهای نادرست، در جامعه نگرانی ایجاد نکنیم.
