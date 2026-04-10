پایگاه دریایی اشدود هدف موشک های پیشرفته حزب الله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که پایگاه دریایی نظامی در بندر اشدود را با موشک های نقطه زن هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی شهرک «آویویم» را با شلیک موشکی هدف قرار داد. مقاومت اسلامی اعلام کرد که کریات شمونه را با چند پهپاد انتحاری هدف قرار داد.

همچنین آژیرهای هشدار در «آویویم» در الجلیل غربی به صدا درآمد. همچنین رزمندگان مقاومت یک تانک اسرائیلی را در جاده بنت جبیل به عین ابل نزدیک برج ام النور هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی موضع توپخانه ارتش اسرائیل در شهرک نئوت مردخای را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.

خبرنگار المیادین از شلیک چند موشک از لبنان و به صدا درآمدن آژیر خطر در الجلیل الاعلی خبر داد. آژیر خطر در کرمیل و اطراف آن به صدا درآمد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ۵ موشک از لبنان به سمت الجلیل علیا شلیک شد

تداوم حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به لبنان

این در حالی است که رژیم صهیونیستی حملات جدیدی به لبنان از جمله شهر دورس در بعلبک لبنان انجام داد. شهرک قعقاعیه الجسر در جنوب لبنان نیز هدف حمله هوایی قرار گرفت.

خبرنگار المیادین در جنوب از حملات هوایی ارتش اسرائیل به النبطیه، حبوش، دیر الزهرانی و کفررمان خبر داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به شدت شهرک صریفا در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. شهر صحمور در دره بقاع در شرق لبنان هدف قرار گرفت.