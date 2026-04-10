به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع لبنانی از شهادت دو شهید بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به منطقه السمائیه در شهر دیر قانون در راس العین در جنوب این کشور خبر دادند.

از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: صبح امروز هشدار تازه‌ای از اسرائیلی‌ها دریافت کردیم که از هدف قرار گرفتن آمبولانس‌ها خبر می‌دهد. از آغاز جنگ، نزدیک به ۵۰ نفر از کارکنان حوزه سلامت در لبنان جان باخته و بیش از ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. دستورهای تخلیه اسرائیل شامل بیمارستان‌های رفیق حریری و الزهرا، از مهم‌ترین مراکز درمانی بیروت، شده است.

این درحالی است که سازمان زنان سازمان ملل از کشته شدن ۱۰۲ زن لبنانی در حملات اشغالگران خبر داد.