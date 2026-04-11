به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی اعلام کردند که به دنبال حمله پهپادی از لبنان آژیرهای خطر در منطقه عرب العرامشه و شهرهایی در الجلیل به صدا درآمده است.

در کرمئیل نیز آژیر خطر نیز صدای آژیر خطر شنیده می شود.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در غرب الجلیل خبر داد. پنج پهپاد از لبنان به الجلیل غربی شلیک شد.

مقاومت اسلامی تجمع نظامیان و خودروهای ارتش اسرائیل را در اطراف مثلث التحریر با شلیک موشکی هدف قرار داد.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در مسکاف عام، نهاریا، عکا و حومه آن از بیم حمله پهپادی خبر دادند.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که شهر صفد را هدف حمله موشکی قرار داده است.

همزمان شبکه المیادین تجمع اعتراضی گسترده مقابل ساختمان دولت در بیروت در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد.