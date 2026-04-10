برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت زنگ خطر را به صدا درآوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برنامه جهانی غذا با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اعلام کرد: آنچه لبنان شاهد آن است فقط یک بحران آوارگی نیست، بلکه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران امنیت غذایی است. محیط کار در لبنان محدود است و حمل غذا به برخی مناطق آسان نیست.

این سازمان بیان کرد: بیش از ۱۵ هزار نفر در جنوب لبنان همچنان به کمک‌های ضروری فوری نیاز دارند در حالی که برخی کاروان های امدادی به دلایل امنیتی قادر به رسیدن نیستند. لبنان به سرعت در حال حرکت به سمت یک بحران امنیت غذایی است زیرا جنگ باعث اختلال در عرضه می شود. بسیاری از تاجران در لبنان گزارش می دهند که ذخایر مواد غذایی اولیه آنها کمتر از یک هفته دوام می آورد.

از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: بیشتر بیمارستان‌های لبنان در تلاش هستند تا به نیازها پاسخ دهند، اما ظرفیت آنها با توجه به تعداد زیاد قربانیان محدود شده است. بیمارستان‌های لبنان با رسیدن به ظرفیت ممکن است توانایی تحمل بارهای اضافی را از دست بدهند.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در لبنان اعلام کرد: ما تضمین گرفتیم که بیمارستان‌های رفیق حریری و الزهرا هدف قرار نخواهند گرفت و بیماران به دلیل نبود مکان‌های جایگزین همچنان بدون تخلیه در داخل آنها هستند.