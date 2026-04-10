موضع گیری «کالاس» و وزیر خارجه انگلیس درباره تحولات خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با استقبال از آتشبس ایران و آمریکا و درخواست برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان گفت که اکنون زمان طراحی یک راهبرد جامع برای صلح پایدار در سراسر خاورمیانه است.
کالاس بامداد جمعه در بیانیهای اعلام کرد: اتحادیه اروپا از آتشبس مورد توافق آمریکا و ایران استقبال میکند. ما از پاکستان و سایر شرکای منطقهای به خاطر میانجیگریشان که به حصول این نتیجه مثبت کمک کرد، قدردانی میکنیم.
کالاس افزود: ما از همه طرفها میخواهیم که به آتشبس در سراسر منطقه پایبند بوده، همه عملیات نظامی را متوقف کرده و مطابق قوانین بینالمللی که در کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شده است، آزادی دریانوردی و همچنین عبور آزاد و امن از تنگه هرمز را کاملا تضمین کنند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد: ما خواستار توقف فوری خصومتها در لبنان هستیم که تلفات سنگینی از غیرنظامیان گرفته است. همه طرفها باید به قوانین بشردوستانه بینالمللی پایبند باشند و از غیرنظامیان، زیرساختهای غیرنظامی و صلحبانان سازمان ملل و پرسنل امدادی حفاظت کنند.
کالاس تصریح کرد: دیپلماسی کلید حل همه مسائل بغرنج است. طرفها باید با حسن نیت برای دستیابی به توافقی پایدار در همه زمینههای مربوطه تلاش کنند.
وی با بیان اینکه «اکنون زمان طراحی یک راهبرد جامع برای صلح پایدار در سراسر خاورمیانه است» افزود: اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن همه منافع و نگرانیهای خود، با هماهنگی شرکا، در تمام تلاشهای دیپلماتیک در این راستا مشارکت خواهد کرد.
موضع گیری لندن درباره تنگه هرمز
از سوی دیگر ایووت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس با بیان اینکه لندن در آغاز تجاوز نظامی علیه ایران دخالتی نداشته اما برای شکلگیری پایان پایدار این بحران همکاری میکند، اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز و احیای آزادی کشتیرانی، اولویت اصلی دولت این کشور است.
وی در سخنرانی خود در نشست «منشنهاوس» با اشاره به توافق آتشبس میان ایران و ایالات متحده، این تحول را گامی حیاتی برای بازگرداندن ثبات به منطقه توصیف کرد و گفت که ازسرگیری تردد کشتیها در تنگه هرمز برای حرکت دوباره اقتصاد جهانی و کاهش فشارهای معیشتی اهمیت دارد.
وی تصریح کرد که لندن از ابتدا در حملات نظامی علیه ایران مشارکت نکرده و بهگفته او، دولت کییر استارمر با در نظر گرفتن «خطرات تشدید تنش، پیامدهای اقتصادی و ملاحظات حقوقی»، تصمیم گرفت وارد اقدامات تهاجمی نشود.
کوپر سپس با نادیده گرفتن تجاوزگری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بعنوان ریشه اختلالات کنونی در تنگه هرمز، مدعی شد که اختلال در این مسیر پیامدهایی گسترده برای زنجیره تأمین جهانی داشته و بر انتقال انرژی، مواد اولیه و کالاهای اساسی اثر گذاشته است.
او مدعی شد: بازگشایی کامل و بدون قید و شرط تنگه باید بهعنوان بخشی اساسی از آتشبس و آینده بلندمدت منطقه تحقق یابد. زیرا آزادیهای بنیادین دریاها نباید بهطور یکجانبه محدود یا به مزایده گذاشته شوند. همچنین نباید هیچگونه عوارضی برای عبور از یک آبراه بینالمللی وضع شود.
