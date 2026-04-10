امام جمعه بوشهر: ملت ایران معادلات قدرت جهانی را دگرگون کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در نماز جمعه بوشهر با تقدیر از حضور گسترده مردم در تجمعات و مراسم مذهبی، اظهار کرد: این حضور باید هر شب پرشورتر از شب قبل ادامه یابد چرا که استمرار حضور مردم در صحنه، ضامن شکست دشمن است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ضمن قدردانی از دولت و مسئولان استان بوشهر، از آنان خواست در رفع مشکلات، بازسازی خانهها و حمایت از آسیبدیدگان تسریع کنند.
وی از گروههای مردمی فعال در قالب جبهه فرهنگی به خاطر خدمات اجتماعی و مواسات در ایام بحران قدردانی کرد.
امام جمعه بوشهر خطاب به علمای جهان اسلام گفت: در برابر حملات و اقدامات دشمنان باید موضع شرعی، اخلاقی و سیاسی روشن اتخاذ شود، حمایت از ملت ایران و محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی وظیفه دینی علمای مسلمان است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر افزود: کشورهای منطقه نباید پایگاههای خود را در اختیار بیگانگان قرار دهند تا علیه ملتهای اسلامی استفاده شود؛ ایران در برابر هر تجاوزی با قاطعیت کامل پاسخ خواهد داد.
آیتالله صفایی بوشهری در پایان تأکید کرد: دوران مذاکرههای بینتیجه با غرب و پیمانهایی نظیر برجام گذشته است و شما آغازگر جنگ بودید، اما پایان آن را جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد کرد.
اقتدار ملی و شکست راهبردهای دشمنان
صفایی بوشهری با تشریح شرایط بینالمللی و تحولات اخیر، پیروزیهای نیروهای مسلح و حضور حماسی مردم ایران را نشانهای از اقتدار ملی و شکست راهبردهای دشمنان دانست.
خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه طی هفتههای اخیر مردم در میدان، خیابان و جامعه حماسهآفرین شدند ، گفت: این حضور تاریخی ملت ایران به اعتراف شخصیتهای برجسته سیاسی و نظامی جهان بینظیر و تعیینکننده است.
آیت الله صفایی بوشهری اظهار داشت: راهبرد سلطه آمریکا و صهیونیسم جهانی مبتنی بر مهندسی نظام سیاسی و اقتصادی جهان و تصرف مراکز قدرت جهانی بود. آنان تلاش کردند با تقسیم کشورهای اسلامی، تسلط بر منابع نفتی و کنترل جغرافیای سیاسی منطقه، اراده ملتها را از مقاومت بازدارند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: طرحهای آنان از ونزوئلا تا کشورهای عربی و غرب آسیا همین هدف را دنبال میکرد؛ ایجاد حکومتهای وابسته و تأمین منافع انحصاری آمریکا و رژیم صهیونیستی. اما پیروزی مردم ایران نشان داد این رؤیا شکست خورده و آینده سیاسی جهان را ملتها رقم خواهند زد، نه قدرتهای استعماری.
امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ایران ثابت کرد که میتواند در مهندسی اقتصاد جهانی نقشی مؤثر داشته باشد.
وی با اشاره به تأثیر بسته شدن تنگه هرمز بر بازارهای جهانی، تصریح کرد: این رویداد ثابت کرد سرنوشت اقتصاد جهان به تصمیم ملتهای مستقل گره خورده است، نه به اراده نظام سلطه.
آیت الله صفایی بوشهری همچنین به تهدیدات رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا مدعی است در برخی مناطق از جمله جزیره خارگ نیرو پیاده میکند، اما تاریخ بوشهر، تاریخ مقاومت شکستناپذیر ملت ایران است.
او با یادآوری حملات تاریخی پرتغالیها، هلندیها، فرانسویها و انگلیسیها به بوشهر، تأکید کرد: آنان آمدند اما نامی از آنان باقی نماند و خاک بوشهر امروز گورستان ننگ متجاوزان انگلیسی است.
بوشهریها در همه دوران، مقاومت کردهاند
آیت الله صفایی بوشهری افزود: بوشهریها در همه دوران، مقاومت کردهاند و امروز نیز اگر دشمن دست از تجاوز برندارد، ملت ایران با قدرت پاسخ خواهد داد.
او یاد سرداران و علمای مشروطهخواه و مبارز بوشهر از جمله رئیسعلی دلواری، شیخ حسین چاهکوتایی، خالو حسین دشتی، غضنفر برازجانی، علامه بلادی، سید علینقی دشتی و مرحوم بحرانی را گرامی داشت و گفت: امروز همان مسیر مقاومت با قدرت بیشتر ادامه دارد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به شهادت رهبر فقید جمهوری اسلامی گفت: دشمن گمان کرد با این جنایت مسیر انقلاب متوقف میشود، اما ملت ایران ثابت کرد که راه او را با اقتدار و ایمان ادامه میدهد.
وی افزود: فرزند برومند رهبر فقید، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، با صلابت راه مقاومت و استکبارستیزی را ادامه میدهد و ملت پشت سر او ایستاده است.
آیت الله صفایی بوشهری با الهام از سخن امام خمینی (ره) بیان کرد: بکشید ما را، ملت ما قویتر خواهد شد؛ شهادت، عامل افزایش اقتدار ملی است و خون رهبران و شهدا تداومبخش مسیر الهی انقلاب است.
خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه ملت ایران معادلات قدرت جهانی را دگرگون کرده است با اشاره به پیروزیهای پیدرپی نیروهای مسلح و حضور گسترده مردم در صحنه، تأکید کرد: امروز جهان به اذعان تحلیلگران سیاسی و نظامی، شاهد شکلگیری قدرتی بینظیر از ملت ایران است و این ملت معادلات قدرت و اقتصاد جهانی را از انحصار نظام سلطه خارج کرده است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به شکسته شدن هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: انشاءالله بهزودی پیروزی نهایی ایران اسلامی در کنار رهبر انقلاب خواهیم دید.
