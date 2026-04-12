امام جمعه بوشهر:دشمنان در دستیابی به اهداف خود شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر از تلاش‌های استاندار، معاونین استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در سال گذشته به ویژه در جنگ رمضان و مدیریت کارآمد آنان قدردانی و اظهار کرد: استاندار و مدیران استان همه دست به دست هم دادند به گونه‌ای که جنگ هیچ خللی در مدیریت آنها نگذاشت.

وی به تحلیل عمیق اهداف دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه آمریکا و متحدانش، پرداخت و بر لزوم هوشیاری و آمادگی در تمامی عرصه‌ها تأکید کرد.

امام جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر و مقتدای عزیز و شهید امام خامنه‌ای تصریح کرد: امام خامنه‌ای شخصیتی که در تاریخ ایران یگانه است و در تاریخ اسلام و جهان از نوادر شخصیت‌هایی است که اینقدر تأثیرگذار بوده است.

وی با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای رهبر عزیز و جدید آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و رئیس جمهور و با اشاره به حمله دشمنان آمریکایی صهیونیستی به ایران، اهداف آنان را در راستای ضربه زدن به ایران، ایجاد تفرقه و تجزیه کشور دانست.

صفایی بوشهری با بیان اینکه دشمنان در دستیابی به اهداف شوم خود شکست خورده‌اند خاطرنشان کرد: در این راستا ایران اسلامی با اقتدار در منطقه حضور دارد و قدرت آن رو به افزایش است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری بخش مهمی از سخنان خود را به تحلیل حملات اخیر آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران اختصاص داد و اهداف این حملات را برشمرد و تأکید کرد: ایالات متحده در گذشته وارد جنگ مستقیم با ایران نمی‌شد و آن را «یک بن‌بست غیرقابل بازگشت» می‌دانست و این نخستین‌بار بود که آمریکا و متحدانش وارد یک تقابل میدانی شدند که به نتیجه نرسید.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان بیان کرد: ایران در جغرافیای سیاسی غرب آسیا تنها کشوری است که آمریکا در آن پایگاه ندارد و این موضوع برای ساختارهای سلطه‌جویانه آمریکا چالش‌ساز بوده است.

وی افزود: این حملات با اهدافی نظیر ایجاد ناآرامی داخلی، کاهش توان دفاعی ایران، ایجاد اختلال در جبهه مقاومت، و تلاش برای بی‌ثبات‌سازی استان‌های استراتژیک و مرزی طراحی شده بود.

صفایی‌بوشهری در بخش دیگری از سخنانش گفت: اهداف موردنظر آمریکا محقق نشد و ایران در حوزه‌های دریایی، انرژی، امنیت و مدیریت داخلی همچنان در وضعیت پایدار قرار دارد.

حضور مردم در میدان از اهرم‌های قدرت کشور است

امام جمعه بوشهر با اشاره به مذاکرات سیاسی اخیر اظهار کرد: مذاکرات انجام‌شده با هدف ایجاد فشار سیاسی بر ایران طراحی شده بود و تیم مذاکره‌کننده کشور اجازه سوءاستفاده‌های سیاسی را نداد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در ادامه تقویت سرعت، دقت و امنیت در مدیریت اجرایی استان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: دستگاه‌ها باید کارها را «سریع، صحیح و با امنیت کامل» انجام دهند و در خدمت نظام و مردم باشند.

وی حضور مردم در میدان را یکی از اهرم‌های قدرت کشور دانست و ضرورت تقویت آن و حمایت دستگاه‌های اجرایی از این اجتماعات تأکید کرد.

صفایی‌بوشهری همچنین خواستار بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های ویژه استان‌های ساحلی و مرزی برای توسعه بازار و اقتصاد شد.