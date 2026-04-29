امام جمعه بوشهر: عزت و امنیت در ایستادن کنار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌ بوشهری چهارشنبه شب در اجتماع باشکوه شبانه مردم بوشهر در میدان امام(ره)، با تبریک میلاد امام علی بن موسی‌الرضا(ع) از حضور گسترده مردم در این برنامه قدردانی کرد و این حضور را مایه افتخار استان بوشهر و موجب نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با اشاره به آموزه‌های امام رضا(ع) درباره صبر و مقاومت گفت: بر اساس نقل قول از آن حضرت، مقاومت زمینه‌ساز پیروزی است و مؤمنان باید با استقامت و حضور در صحنه، افق نگاه خود را پیروزی قرار دهند و خداوند نیز برای پیروزی بندگان مقاوم وعده همراهی داده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به شرایط منطقه و حضور نیروهای مسلح، تأکید کرد: مردم ایران در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و متحدانشان ایستاده‌اند و مسیر مقاومت را ادامه خواهند داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: برخی دیدگاه‌ها درباره «معامله یا سازش» با آمریکا از سوی مردم پذیرفته نیست و ملت ایران راه ایستادگی را انتخاب کرده است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش مردم در تداوم مسیر انقلاب خاطرنشان کرد: این مردم هستند که در میدان تکلیف را مشخص می‌کنند و بر ضرورت توجه مسئولان به هدایت‌های رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تأکید کرد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری همچنین در ادامه سخنان خود اظهار کرد: هر کس در مسیر خط سرخ حسینی قرار گیرد، از ملت ایران و انقلاب است و هر کس از آن مسیر فاصله بگیرد، در شمار همراهان ملت محسوب نمی‌شود.

امام جمعه بوشهر در ادامه خطاب به کشورهای منطقه گفت: عزت و امنیت در دوری از آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایستادن در کنار ملت ایران است و این رویکرد از «سنت پیامبر اسلام» است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین نقش ایران در امنیت منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران توان تأمین امنیت خلیج فارس را دارد و آمریکا و رژیم صهیونیستی با جنایات خود امنیت منطقه را تهدید می‌کنند و همه امنیت خلیج فارس را به خطر انداخته‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: این ایران است که در کنار مقام معظم رهبری قرار دارد و پیش می‌رود و پیروز می‌شود و مردم تنها یک مرجع دارند و تنها مرجع الهی، سیاسی، معتبر و مشروع ایران اسلامی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب است و همه باید از معظم‌له پیروی کنند.