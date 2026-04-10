قدردانی امام جمعه اهل سنت بندرعباس از نیروهای مسلح و دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی با بازخوانی حوادث چهل روز اخیر اظهار کرد: چهل روز از جنگی میگذرد که با ترور عالیترین مقام کشورمان، رهبری، آغاز شد و در ادامه زیرساختهای نظامی و حیاتی ما را هدف قرار داد. دشمنان آشکارا اعلام کردند که هدفشان نابودی تمدن ما است.
وی با ابراز تاسف عمیق از فجایع انسانی اخیر در منطقه گفت: متأسفانه در روزهای گذشته در لبنان شاهد کشتار بیش از ۳۰۰ نفر و مجروح شدن بیش از هزار نفر بودیم.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس ادامه داد: ما ایرانیان برای تمامی جانهای از دست رفته، فارغ از هر نگاه و منش و اندیشهای، اندوهگین هستیم.
شیخ جمالی با تأکید بر فرهنگ قدرشناسی در جامعه، از تلاشهای انجام شده برای کاهش خسارات جنگ تقدیر کرد و افزود: وظیفه ما است که از نیروهای مسلح و کنشگران سیاسی که برای بقای زیرساختها و جلوگیری از تخریب بیشتر پلها، راهآهن و نیروگاهها تلاش کردند، تشکر کنیم.
وی همچنین از اقدامات دولت در جهت تأمین مایحتاج ضروری مردم در شرایط سخت جنگی قدردانی کرد و آن را عاملی مهم در پایداری جامعه دانست.
جمالی در بخش پایانی سخنان خود، مفهوم اصیل ملیگرایی و خیرخواهی برای وطن را تبیین کرد و گفت: ایراندوستی واقعی در دو اصل خلاصه میشود؛ نخست اینکه خاک ایران باید از هر گزندی ایمن بماند و دوم اینکه جان ایرانیان در سایه این امنیت، حفظ شود.
وی افزود: ما برای تمام هممیهنانی که دیگر در میان ما نیستند سوگواریم و تمام تلاشمان باید معطوف به حفاظت از این آب و خاک باشد.
