کشورهای اسلامی باید روابط خود را باحامیان رژیم صهیونیستی قطع کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی با انتقاد از رفتارهای دوگانه غرب در قبال جنایات رژیم صهیونیستی بر لزوم اتحاد جامعه اسلامی در قبال مسئله فلسطین را خواستار شد.

شیخ جمالی ضمن تسلیت شهادت صدها تن از مردم بی گناه فلسطین در حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه افزود: رژیم صهیونیستی ظالمانه به انسان‌های بی گناه حمله می‌کند و تجاوز رژیم صهیونیستی نشان داد که مدعیان حقوق بشر نیز با زیر پا گذاشتن تمامی قواعد جهانی رفتارهای دوگانه‌ای در قبال انسان‌ها دارند.

وی با اشاره به اینکه آنچه در غزه رخ می‌دهد نماد جنایات جنگی است، گفت: کشورهای اسلامی باید روابط دیپلماتیک خودشان را با کشورهایی که جنایت‌های اسرائیل را تائید می‌کنند، قطع کرده و سفرای خود را از آن کشورها خارج کنند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس خواستار اتحاد بیشتر جامعه اسلامی شد و گفت: اتحاد و حمایت کشورهای اسلامی از فلسطین لرزه به جان اسرائیل و حامیانش می‌اندازد.

شیخ جمالی ادامه داد: کشورهای همسایه فلسطین باید مرزهای خود را بروی مسلمانان دیگر کشورها باز کنند تا مردم بصورت خودجوش علیه رژیم اشغالگر وارد میدان شوند.