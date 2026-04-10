به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدعلی قاسم‌زاده در خطبه‌های نمازجمعه این هفته چابهار گفت: در این جنگ نابرابر، ظالمانه و تحمیلیِ اخیر، آنچه تا امروز به فضل الهی و به برکت خون پاک شهدا و پایداری رهبری صالح و مردم مؤمن حاصل شده، توفیق و پیروزی ملت ایران است.

امام‌جمعه موقت چابهار بیان کرد: قدرت‌های به‌ظاهر بزرگِ غرب و هم‌پیمانان آشکار و پنهانشان که در این رویارویی حضور مستقیم و غیرمستقیم داشتند، در نهایت با شکست سخت روبه‌رو شدند و بساط هیبت ساختگی آنان بر زمین ریخته شد.

قاسم‌زاده گفت: در این ایام که مصادف است با بیست و پنجم شوال، سالروز شهادت امام صادق علیه‌السلام، یاد آن امام بزرگوار - بنیان‌گذار مکتب علمی و پرورش‌دهنده هزاران شاگرد برجسته - باید گرامی داشته شود.

وی خاطرنشان کرد: دوران امامت امام صادق علیه‌السلام هم‌زمان بود با سلطه هفت‌تن از خلفای غاصب بنی‌مروان و بنی‌عباس. با اینکه امام به‌ظاهر فعالیت سیاسی مستقیم نداشت و بیشترین همت خود را صرف تعلیم، تبیین معارف و تربیت شاگردان می‌کرد، اما دستگاه‌های حاکم آن زمان وجود ایشان را مانعی جدی برای اقتدار پوشالی خود می‌دانستند.

امام‌جمعه موقت چابهار بیان کرد: آموزه‌های امام، آگاهی‌بخش، مردم‌ساز و تهدیدی برای پایه‌های قدرت آنان بود؛ از همین رو، سرانجام آن حضرت را به شهادت رساندند. امید است خداوند سبحان ما را در باور و عمل، از پیروان راستین آن امام همام قرار دهد.

قاسم‌زاده گفت: این روزها که هم‌زمان با اربعین رهبر امت نیز هست، به لطف الهی و به همت مردم خیرخواه، مجموعه‌ای از برنامه‌های ارزنده در نقاط مختلف شهرها، از جمله در مسجد امام و سایر مراکز مذهبی، برگزار شد و این اعمال صالح بی‌شک نزد پروردگار مأجور است.

امام‌جمعه موقت چابهار تصریح کرد: فرمایش رهبر عزیز ما در تبیین مکارم اخلاقی رهبر شهیدمان قطعاً درست و بی‌نقص است چرا که امروز رمز اقتدار ایران و توانایی مقابله با دشمنان در تدابیر رهبری شهید ما در امور امنیتی و دفاعی و خودکفایی نهفته است.