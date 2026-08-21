امام جمعه چابهار: اعتدال در مصرف؛ نسخه اسلام برای رفاه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار با تأکید بر ضرورت رعایت تقوای الهی و تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی اسلامی اظهار کرد: اسلام رفاه و آسایش را می‌پذیرد، اما رفاه به معنای آزادی مطلق در مصرف و غرق‌شدن در تجملات نیست.

امام جمعه چابهار، با اشاره به ضرورت شکرگزاری در کسب روزی حلال افزود: خداوند اموال را نزد انسان به امانت گذاشته است و مؤمن نباید این امانت را با اسراف و تجملات بیهوده هدر دهد.

وی تصریح کرد: تبدیل مسکن و مرکب از ابزارهای کاربردی به وسایلی برای تفاخر و تجمل، با سبک زندگی اسلامی سازگار نیست و انسان نباید در خانه‌های بزرگ و امکانات مادی، از یاد آخرت غافل شود.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) و امام رضا(ع)، میانه‌روی و اقتصاد در معیشت را راه صحیح مدیریت اموال و حفظ برکت در زندگی دانست.

هوشیاری در برابر جنگ شناختی و انحرافات عقیدتی

خطیب جمعه چابهار در بخش دیگری از خطبه‌های خود با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، به شیوه مبارزاتی امام یازدهم اشاره کرد و گفت: امام حسن عسکری(ع) در برابر جنگ شناختی زمان خود تلاش کردند پیروانشان را از انحراف و فاصله گرفتن از مسیر حق حفظ کنند.

وی بر ضرورت هوشیاری در برابر انحرافات عقیدتی تأکید کرد و افزود: امام‌شناسی باید به دور از افراط و غلو باشد؛ چراکه غلو و تفریط هر دو می‌توانند انسان را از مسیر صحیح ولایت دور کنند.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان، تقوای دینی، صداقت در گفتار، امانت‌داری و خوش‌اخلاقی را از ویژگی‌های شیعه راستین از منظر امام حسن عسکری(ع) برشمرد و بر ضرورت آراسته‌شدن جامعه به این فضایل و حرکت در مسیر سیره اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.