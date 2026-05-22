به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های نماز جمعه این هفته خلیل آباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر، خرمشهر را نگینی در آسمان ایران و مظهر عشق و مقاومت توصیف کرد.

امام جمعه خلیل آباد با اشاره به وضعیت کنونی دشمنان ایران، به ویژه ترامپ و رژیم صهیونیستی، بیان کرد: دشمنان ایران به عظمت ایران پی برده وامروز ایران دارای یک جایگاه با عظمت در دنیا است.

وی همچنین با عرض تسلیت شهادت شکافنده علوم، امام باقر (ع)، بر لزوم برگزاری برنامه‌های فرهنگی در سالروز شهادت ایشان و همچنین ترویج سیره و مرام آن امام همام در زندگی تأکید کرد.

دستجردی در ادامه از حضور شبانه مردم شهرستان در میدان تقدیر کرد و با اشاره به فرارسیدن ایام عرفه و عید سعید قربان، روز عرفه را روزی به یاد ماندنی، روز بخشش و توسل به ریسمان الهی برای طلب مغفرت دانست.