ولایت فقیه عامل حضور مردم در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی دستجردی در خطبههای نماز جمعه این هفته خلیلآباد، با تسلیت شهادت امام جواد علیهالسلام اظهار کرد: زمان در زندگی انسان نقش تعیینکنندهای دارد و مدیریت اصلی آن در اختیار خدای متعال است، اما انسان نیز وظیفه دارد از زمان خود بهدرستی استفاده کند.
امام جمعه خلیلآباد با تأکید بر ضرورت صداقت با خود، افزود: انسان باید در مسیر زندگی با خود روراست باشد و از فریب دادن خویش پرهیز کند.
وی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف، تصریح کرد: بیش از ۷۰ روز است که مردم میدان را پر کردهاند و پیروزی جریانهای اخیر متعلق به ملت ایران است.
دستجردی با بیان اینکه دشمنان درصدد مخدوش کردن چهره ولایت در جامعه هستند، گفت: دشمن بیشترین ضربه را از ولایت خورده است، چرا که ولایت مردم را در صحنه نگه میدارد.
امام جمعه خلیلآباد ولایت فقیه را راهنمای جامعه دانست و افزود: ولایت مسیر، خطمشی و جهت حرکت را مشخص میکند و امروز نیز نقش ولایت همین است.
وی با اشاره به وظایف قوای سهگانه، خاطرنشان کرد: نباید با ارائه آدرسهای غلط، فشار مضاعفی به مردم وارد شود و مسئولان باید از اختلاف و تفرقه پرهیز کنند.
نظر شما