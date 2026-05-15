ولایت فقیه عامل حضور مردم در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل‌آباد، با تسلیت شهادت امام جواد علیه‌السلام اظهار کرد: زمان در زندگی انسان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و مدیریت اصلی آن در اختیار خدای متعال است، اما انسان نیز وظیفه دارد از زمان خود به‌درستی استفاده کند.

امام جمعه خلیل‌آباد با تأکید بر ضرورت صداقت با خود، افزود: انسان باید در مسیر زندگی با خود روراست باشد و از فریب دادن خویش پرهیز کند.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف، تصریح کرد: بیش از ۷۰ روز است که مردم میدان را پر کرده‌اند و پیروزی جریان‌های اخیر متعلق به ملت ایران است.

دستجردی با بیان اینکه دشمنان درصدد مخدوش کردن چهره ولایت در جامعه هستند، گفت: دشمن بیشترین ضربه را از ولایت خورده است، چرا که ولایت مردم را در صحنه نگه می‌دارد.

امام جمعه خلیل‌آباد ولایت فقیه را راهنمای جامعه دانست و افزود: ولایت مسیر، خط‌مشی و جهت حرکت را مشخص می‌کند و امروز نیز نقش ولایت همین است.

وی با اشاره به وظایف قوای سه‌گانه، خاطرنشان کرد: نباید با ارائه آدرس‌های غلط، فشار مضاعفی به مردم وارد شود و مسئولان باید از اختلاف و تفرقه پرهیز کنند.